Диетолог Макиша: спорт для снижения веса имеет не слишком большое значение

Диетолог Марина Макиша объяснила, почему не получается худеть по принципу «меньше есть и больше двигаться».Диетолог Макиша заявила, что упражнения и спорт не являются панацеей в вопросе похудения. Спорт для снижения веса имеет не слишком большое значение, констатировала медик«Для снижения веса спорт имеет небольшое значение и не является основным инструментом похудения. Всего 10 процентов результата в похудении – это спорт», – уточнила специалист.Макиша отметила, что занятия спортом важны для поддержания хорошего самочувствия и мышц, активного обмена веществ, выработки гормонов. Все это позволяет иметь стройное подтянутое тело в условиях сбалансированного питания без чрезмерных ограничений.Принцип «меньше есть» для поддержания стройности диетолог считает неправильным. Макиша подчеркнула, что с едой организм получает необходимые для полноценной работы питательные вещества, которые ему нужны даже когда стоит задача снизить вес. Отказавшись от еды, человек сможет похудеть только с ущербом для своего здоровья, так как при этом возникает дефицит полезных питательных веществ, который разрушительно действует на организм.«Важно понимать, что если человек хочет сбросить вес, то ему придется разобраться в своем питании и понять, сколько и каких продуктов нужно съесть чтобы процесс снижения веса шел комфортно и безопасно для здоровья», - резюмировала диетолог.

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