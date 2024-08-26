Системное очищение организма: с чего начинать

Что такое системное очищение, с чего начинается забота о своем здоровье и как правильно проводить детокс организма? Об этом и не только расскажет врач, доктор педагогических наук, руководитель Международной академии здоровья и саморазвития, а также эксперт Сoral Club – Ольга Алексеевна БутаковаСистемное очищение организма — это методика восстановления природных свойств лимфы, улучшающая общее состояние здоровья. Процедура повышает возможности иммунитета, является средством профилактики ряда болезней.Ольга Бутакова: Очищение организмаКак определить в вашем организме наличие шлаков и токсинов? Интоксикация шлаками и отходами жизнедеятельности сопровождается рядом симптомов:Локализация сильной боли в области мышц и суставов;Дисфункция органов ЖКТ, печени;Сонливость, усталость;Нервные расстройства + бессонница;Проявление метеоризма, запоров, диареи.Конечно же, при загрязнении организма токсинами и шлаками работа жизненно важных органов ухудшается. Следовательно, возникает необходимость в чистке.Почему периодически необходимо устраивать детокс своему организму? Потому что благодаря глубокому очищению можно создать здоровую среду внутри вашего организма, при этом, без особых усилий. С помощью такого очищения быстро и эффективно выводятся все накопленные шлаки и токсины. Если вы обладаете чрезмерно большой массой тела, то, конечно, такое очищение не будет способствовать снижению веса, но основные лишние килограммы благодаря такой очистительной процедуре могут уйти.С чего я обычно начинаю систему очищения организма своего пациента? Нужно сказать, что в нашем кишечнике регулярно накапливаются вещества, провоцирующие развитие опасных болезней. Прежде чем производить чистку организма, нужно правильно его к этому приготовить. Сначала нужно восстановить кишечникПервое, к чему следует преступить, так это к очистки всего кишечника. Подготовительный период, как правило, длится около 7-ми дней, и направлен он на предварительную очистку кишечника от паразитов, простейших, на механическую очистку и мягкую детоксикацию с восстановлением баланса всех важных и необходимых витаминов, минералов и полезных бактерий.Помощниками при очистительном курсе могут стать для вас различные натуральные компоненты. Оказывают хорошее очистительное и восстанавливающее действие на весь организм, например, настои из разных трав: они убирают разнообразные воспалительные процессы, способствуя нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта. Это еще и самый доступный метод, практически не имеющий противопоказаний.Какие травы лучше использовать при очистке организма? Ромашка выводит шлаки, токсины и соли. Петрушка и укроп – чистят весь пищеварительный тракт, а настой из полыни ускоряет обмен веществ и улучшает кровообращение.После курса очистительных трав стоит включить в свой каждодневный рацион употребление коралловой воды, которая сама по себе является уникальным природным антиоксидантом. Коралловая вода содержит около 70 жизненно важных минералов, макро- и микроэлементов в легкоусваиваемой форме и оптимальных соотношениях.В комплексе со всеми очистительными процедурами также прекрасно подойдут обёртывания из лечебной грязи. С помощью входящих в ее состав антиоксидантов, и витаминовом из кожи вытягиваются все шлаки. Такую оздоровительную процедуру лучше проводить в бане, так как через распаренную кожу процесс детоксикации будет идти быстрее. Нужно помнить о том, что такой способ очистки подходит не всем. Лечебная грязь противопоказана при открытых повреждениях кожи, заболеваниях сердца, варикозном расширении вен, инфекциях, сахарном диабете.После того, как вы очистите весь организм от основной массы старых токсинов, можно приступать к краткосрочному лечебному голоданию. Такой метод оздоровления организма известен во многих странах с глубокой древности. Во время правильного голодания происходит очистка желудочно-кишечного тракта, крови, лимфы, восстанавливается работа всех систем организма, рассасываются опухоли и мёртвые ткани, происходит укрепление иммунитета и многое другое. Эффективной считается система голодания на протяжении одной недели. Важно, что перед применением этого способа обязательно необходимо проконсультироваться с врачом.Очистка всего организма – очень важный вклад в свое здоровье, особенно для тех, кто живет в больших мегаполисах. После такого оздоровительного курса ваше физическое и ментальное состояние станут значительно лучше, а также восстановится работа печени, почек, поджелудочной железы, очистится кожа, станет свежим дыхание, уменьшатся симптомы пищевой и сезонной аллергии, восстановится иммунитет, прибавится энергии и, в целом, увеличится работоспособность. Главное – подходить ко всему осознанно и не приступать к самостоятельному лечению без консультации специалиста.

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