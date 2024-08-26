Как кортизол влияет на ваше здоровье
Гормон кортизол управляет настроением человека, влияет на мотивацию и страхи, а еще отвечает за очень важную функцию – выживаемость.
Действие гормона кортизола
Именно он решает, как человек должен вести себя в нестандартной ситуации – обороняться или убегать.
Кроме этого кортизол:
регулирует обмен белков, жиров и углеводов, поэтому влияет на избыточную массу тела;
уменьшает воспаления в организме;
стабилизирует давление;
увеличивает уровень сахара в крови;
регулирует циклы сна и бодрствования;
увеличивает выработку энергии для работы и восстановления после стресса.
Действие кортизола при стрессах
Когда человек сталкивается со стрессовой ситуацией, организм синтезирует различные гормоны, а надпочечники производят кортизол. Он насыщает тело энергией, которую можно использовать моментально, для ответа на стресс и подавляет действие инсулина, чтобы не дать возможности запасать глюкозу. За счет рефлекторного сужения артерий и работы адреналина, ускоряется сердцебиение, чтобы увеличить кровообращение. Затем, когда человек принимает решение, как реагировать на стресс, и уровень кортизола постепенно уменьшается.
Случаи частого стресса, общей нестабильности или тревожности, приводят к повышенному уровню гормона, что ухудшает состояние здоровья. Возникают головные боли, заболевания сердца, депрессии, проблемы с памятью и концентрацией, сбои в процессах пищеварения, бессонница и набор веса.
Симптомы повышенного кортизола:
увеличение веса, в основном в районе средней части и верхней части спины
увеличение веса и округление лица
угревая сыпь
истончение кожи
легкие синяки
прилив крови к лицу
замедленное заживление
мышечная слабость
усталость
раздражительность
трудности с концентрацией внимания
повышенное артериальное давление
головная боль
Высокий уровень кортизола в течение длительного периода времени может иметь длительные последствия для вашего здоровья. Если у вас есть эти симптомы, лучше всего начать с анализа крови, чтобы узнать, насколько высок уровень кортизола. Основываясь на ваших результатах, врач может помочь сузить основную причину и помочь вам вернуть уровень кортизола к безопасному уровню.
Недостаток кортизола вредит также сильно, как и его избыток, это состояние называют болезнью Аддисона и лечат медикаментозными средствами. Но есть простые способы, помогающие поддерживать уровень гормонов в стабильном состоянии:
Правильное питание, двигательная активность и полноценный отдых.
Массаж и процедуры, помогающие расслаблению.
Общение с приятными людьми.
Занятия любимым делом.
Любые успокаивающие техники.
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