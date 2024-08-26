«Чтобы не было атеросклероза»: врач Соломатина назвала продукты для оздоровления сосудов

Врач-диетолог Елена Соломатина состояние кровеносных сосудов можно поддержать и укрепить с помощью определенных продуктов.Врач Соломатина назвала продукты для оздоровления сосудов. Диетолог подчеркнула, что сосудистую систему важно беречь от развития атеросклероза. Именно при его возникновении в сосудах возникают бляшки и происходят негативные изменения в состоянии их ткани, ведущие к появлению ишемии и её последствий – инфаркта и инсульта.Какие именно продукты специалист рекомендует включать в свой рацион, чтобы не было атеросклероза?Содержащие коллаген. Его источником являются студни и заливные блюда. Главное при их употреблении – умеренность, поскольку в таких продуктах содержится много насыщенных жиров.Содержащие омега-3 жирные кислоты. Эти полиненасыщенные жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием, можно получать из жирной рыбы (например, из селедки или скумбрии), а также из льняного масла.Содержащие жирные кислоты омега-9 и омега-6. Получать их позволяют оливковое масло, авокадо, нерафинированное подсолнечное масло.Содержащие каротиноиды и витамин А. Такие продукты помогают поддерживать хорошее состояние слизистой оболочки сосудов и их стенок. Источники – рыба, печень, молочные продукты, яйца, а также овощи и фрукты красного и оранжевого цвета.Содержащие антоцианы. Данный тип антиоксидантов благоприятно воздействует на сосудистую тканью. Ими богаты ягоды темной окраски: черника, слива, темный виноград и т. д.Содержащие клетчатку. Употребление клетчатки – один из лучших способов поддерживать здоровый кишечный микробиом, который контролирует уровень воспаления в организме. Именно воспаление активизирует процессы атеросклероза.Содержащие витамин С. Благодаря ему укрепляются сосуды и капилляры. Продукты, богатые этим витамином, – черная смородина и шиповник, болгарский перец, квашеная капуста.«Укрепить сосуды также помогут витамин PP, никотиновая кислота и витамины группы B», - добавила Елена Соломатина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки