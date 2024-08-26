Ученые рассказали о пользе плацебо для некоторых пациентов

Эксперимент показал, что положительный эффект проявляется даже тогда, когда плацебо дают открыто. Исследователи считают, что его можно назначать пациентам даже дистанционно.Ученые выяснили, что в некоторых случаях пациентам можно выписывать плацебо, и оно им помогает, даже если они знают о том, что это не настоящее лекарство. Соответствующее исследование было опубликовано в научном издании Applied Psychology: Health and Well-Being.Эти выводы были сделаны после проведения двухнедельного контролируемого эксперимента с участием добровольцев. Группу людей, которые испытывали стресс из-за пандемии коронавируса, раздели надвое. Одной части сообщили, что они получают плацебо, а вторая не получала вообще никаких препаратов.В результате у людей, принимавших плацебо, уровень стресса значительно снизился по сравнению с теми, кто ничего не принимал. Соавтор исследования Джейсон Мозер считает, что плацебо может справляться с психическими расстройствами и поможет людям, которые по той или иной причине не могут обратиться в клинику.

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