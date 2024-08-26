Врач Павлова: вареный картофель помогает продлить жизнь, уменьшая риск болезней сердца

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: разумное употребление вареного картофеля улучшает защиту организма от развития сердечно-сосудистых заболеваний.Врач Павлова рассказала в своем Telegram-канале, что присутствующий в повседневном рационе вареный картофель помогает продлить жизнь, уменьшая риск болезней сердца. В пользу этого утверждения врач привела результаты исследования норвежских ученых, согласно которым съедаемые ежедневно 100 граммов картофеля снижают на 4% риск смерти, ассоциированной с сердечно-сосудистыми проблемами (ишемической болезнью сердца и острым инфарктом миокарда).Медик подчеркнула, что речь идет о вареном картофеле, который охлаждается после приготовления, и съедается не только холодным, но и «пустым» – без соли, масла и других жирных и калорийных заправок.По словам Зухры Павловой, холодный отварной картофель является богатым источником калия. Этот микроэлемент способствует выведению из организма излишков натрия, из-за которого происходит задержка жидкости в тканях, возникает отечность и растет артериальное давление. Вдобавок при охлаждении часть картофельного крахмала переходит в устойчивую форму – при его употреблении не возникает резкого повышения уровня глюкозы. Кроме того, он становится пребиотиком, то есть, пищей для полезных кишечных бактерий, активность которых укрепляет иммунитет и защищает организм от воспаления.Медик посоветовала съедать одну-две вареные картофелины в день – лучше всего во время завтрака. От пюре из картошки следует отказаться (данное блюдо резко повышает сахар в крови), а жареный картофель употреблять исключительно в небольшом количестве.

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