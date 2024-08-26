Проблемы с кишечником? Ждите ранних инсультов и инфарктов

Исследователи пришли к выводу, что между работой кишечника и риском развития патологий сердца есть прямая связь. Свою гипотезу они подтвердили, изучив данные 400 тысяч человек.В Университета Монаша в Австралии провели исследование, после которого стало известно, что у людей, страдающих запорами, повышен риск развития патологий сердца и сосудов. При этом у человека могут диагностировать как гипертонию, так и ишемическую болезнь сердца, инсульт, инфаркт, сердечную недостаточность и другие опасные заболевания.Для своей работы эксперты проанализировали медицинские данные 400 354 мужчин и женщин. Всю необходимую информацию предоставил Британский биобанк. Ученые выясняли, есть ли у людей проблемы с сердечно-сосудистой системой, желудочно-кишечным трактом, как давно они появились, обращались ли участники эксперимента к врачам.В результате оказалось, что от запоров страдали 23 814 человек. Именно у этой когорты, согласно результатам анализа, в два раза повышен риск болезней сердца и сосудов.Более того, исследование выявило особенно тревожную связь между запорами и гипертонией. Оказалось, что у людей с повышенным давлением, которые также страдают от проблем с дефекацией, риск заполучить опасное заболевание на 34% выше, чем у тех, у кого есть только гипертония.«В среднем от запоров страдают около 14% населения, в основном это пожилые люди. Наше исследование доказывает, что существует весьма необычная взаимосвязь, которую не стоит игнорировать, а необходимо изучать. Также мы не исключаем и возможный генетический фактор такой проблемы», — говорят исследователи.Эксперты предполагают, что в зоне риска могут быть люди с «дырявым» кишечником. Если орган поврежден, то через него могут с легкостью просочиться опасные вещества. Теперь эксперты набирают добровольцев, чтобы изучить подробнее этот вопрос.Как справиться с запором без лекарствИспользование слабительных — наиболее простой и быстрый способ решить проблему, особенно если трудности сходить «по-большому» затянулись. Однако вы можете справиться с этой проблемой без таблеток, говорит врач.Чтобы не было проблем с тем, чтобы сходить в туалет «по-большому», следуйте некоторым правилам:ешьте больше продуктов, богатых клетчаткой;не подавляйте позывы сходить в туалет;пейте как можно больше чистой воды;старайтесь много двигаться;ограничьте жирное, сладкое, мучное — все это влияет на правильную работу кишечника.

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