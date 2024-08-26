«Потеря мышц, подавленное настроение»: гериатр Ткачева указала на 4 ключевых аспекта старения

Гериатр Ольга Ткачева: укрепление мышечной массы помогает избежать слишком быстрого старения.Гериатр Ткачева указала на 4 ключевых аспекта старения. Одним из них является потеря мышц.«Мышцы – огромный эндокринный орган, выделяющий биологически активные вещества - миокины, которые, вмешиваясь в механизмы старения, способны его замедлить», - приводит слова Ткачевой «Российская газета».Специалист обратила внимание на то, что по мере старения следует прикладывать больше усилий для того, чтобы укреплять мышечную массу. Нужно находить время на физические нагрузки, причем не обязательно в виде занятий спортом. В этом плане будут уместны любые виды активности, требующие мышечных усилий, – например, прогулки в активном темпе, занятия танцами, работа на земельном участке.Ткачева подчеркнула, что отсутствие мышечной активности у людей старше среднего возраста способствуют потере мышц в 10 раз быстрее, чем в молодости.Еще одним аспектом старения является ухудшение когнитивной функции – в первую очередь, памяти и способности логически мыслить. По словам Ткачевой, поддерживать активную работу мозга эффективно помогают те же физические нагрузки, ведь благодаря им улучшается его кровообращение.«Физическая активность помогает сохранить остроту ума, так как стимулирует работу мозга и синтез белков-протекторов, отвечающих за сохранность памяти. Это самый доказанный способ профилактики болезни Альцгеймера», - подчеркнула эксперт.Кроме того, важно постоянно нагружать мозг разными видами интеллектуальной деятельности, требующей размышлений, запоминания, говорения.Другими аспектами старения из числа ключевых гериатр назвала повышенную утомляемость и подавленное настроение, которое все чаще охватывает человека, мешая ему видеть то хорошее, что существует в его жизни. Эксперт заявила, что профилактике этих состояний также в большой степени содействуют физические нагрузки.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки