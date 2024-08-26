«Повышенное давление, лишний вес»: невролог Мартынов пояснил, что делает людей склонными к инсульту

Врач-невролог Владимир Мартынов: для профилактики инсульта нужно иметь привычку проверять давление и по необходимости принимать понижающие его препараты.Невролог Мартынов пояснил, что делает людей склонными к инсульту.«Люди с повышенным артериальным давлением, лишним весом и ожирением, высоким уровнем холестерина в крови, неритмичным сердцебиением, а также страдающие от диабета находятся в группе риска развития инсульта», - перечислил врач.Владимир Мартынов добавил, что взрослым людям нужно регулярно измерять давление – это позволяет лучше понимать степень своего риска в плане возможного возникновения сердечно-сосудистых катастроф. Также медик посоветовал регулярно проверять уровень холестерина и уровень сахара в крови. В случае необходимости при высоком АД или при высоких показателях холестерина и сахара следует принимать препараты – это могут быть статины, антикоагулянты или антидиабетические средства. Что важно: рекомендовать лекарства, как и схему их приема должен лечащий врач.Также Мартынов порекомендовал россиянам не манкировать прохождением ежегодной диспансеризации, так как она помогает выявить скрытые факторы риска возможного инсульта.Людям с лишним весом, по мнению невролога, следует придерживаться здорового питания и сокращать количество употребляемой с пищей соли. Людям с фибрилляцией (неритмичное сердцебиение) следует периодически посещать кардиолога – данный вид аритмии способствует образованию тромбов, помогающих возникнуть инсульту.

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