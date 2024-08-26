Кратковременные малоинтенсивные упражнения улучшают мозговой кровоток у детей

Исследователи из Университета Васэда (Япония) изучили эффекты семи типов легких кратковременных упражнений и обнаружили, что все упражнения, за исключением статической растяжки с монотонными движениями, улучшают мозговой кровоток и активируют несколько областей префронтальной коры.Когнитивные функции, также известные как интеллектуальные функции, охватывают мышление, понимание, память, язык, вычисления и суждение и выполняются в головном мозге. Префронтальная кора (ПФК), расположенная в лобной доле коры головного мозга, управляет этими функциями. Исследования показали, что упражнения улучшают когнитивные функции посредством таких механизмов, как усиление мозгового кровотока, структурные изменения в мозге и стимулирование нейрогенеза. Однако 81% детей во всем мире не занимаются достаточной физической активностью, что приводит к высокому уровню малоподвижного поведения и недостаточной физической активности. Этот недостаток физической активности вызывает опасения по поводу его негативного влияния на здоровое развитие мозга детей и когнитивные функции.Недавнее исследование, опубликованное в Scientific Reports, докторантом Такаши Наито из Высшей школы спортивных наук Университета Васэда совместно с профессорами Каори Исии и Коитиро Ока с факультета спортивных наук Университета Васэда, предлагает идеи потенциальных решений. В исследовании изучалось влияние кратковременных и малоинтенсивных упражнений на увеличение мозгового кровотока у детей.«Наша цель — разработать программу упражнений малой интенсивности, доступную для всех, направленную на улучшение работы мозга и снижение малоподвижного поведения детей. Мы надеемся продвигать и внедрять эту программу в школах совместными усилиями», — говорит Наито.Для улучшения когнитивных способностей важно разрабатывать программы упражнений, которые увеличивают мозговой кровоток. В то время как предыдущие исследования установили пользу умеренных и интенсивных упражнений для когнитивных функций, изменения мозгового кровотока во время упражнений малой интенсивности, особенно у детей, еще предстоит изучить. Чтобы заполнить этот пробел, группа провела экспериментальное исследование для изучения влияния краткосрочных упражнений малой интенсивности на гемодинамику префронтальной коры (ПФК). Они сосредоточились на упражнениях, которые можно легко выполнять на месте без специального оборудования, таких как растяжка. Для этой цели использовалась функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия (fNIRS), метод визуализации, который измеряет изменения мозгового кровотока через концентрации окси-Hb.В исследовании приняли участие 41 здоровый ребенок начальной и средней школы. Детей обучали семи различным типам упражнений низкой интенсивности с соответствующими мерами безопасности. Эти упражнения включали растяжку вверх, растяжку плеч, круговые движения локтями, поворот туловища, мытье рук, большой палец и мизинец и баланс на одной ноге. Упражнения выполнялись сидя, за исключением баланса на одной ноге, с моделями движений, длившимися 10 и 20 секунд. Исследователи регистрировали и сравнивали уровни оксигемоглобина в состоянии покоя и во время упражнений.Результаты исследования были весьма многообещающими, показывая значительное увеличение уровня окси-Hb в нескольких областях ПФК во время всех форм упражнений по сравнению с состоянием покоя. Однако не было отмечено значительного изменения уровня окси-Hb во время статической растяжки с движением в одном направлении. «Объединяя типы упражнений, которые легко увеличивают приток крови в ПФК, выявленные в этом исследовании, можно разработать программу упражнений, которую каждый может легко выполнять для улучшения исполнительных функций детей. Ее также можно использовать в будущем для предотвращения снижения когнитивных способностей у взрослых и пожилых людей», — оптимистично объясняет Наито.Ученые отмечают, что это новаторское исследование представляет собой значительный шаг вперед в борьбе с малоподвижным образом жизни и активизации функций мозга у детей, тем самым поддерживая их физическое и умственное развитие. Хотя это исследование показало, что даже кратковременные упражнения низкой интенсивности могут увеличить мозговой кровоток в префронтальной коре, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, действительно ли такие упражнения приводят к улучшению когнитивных функций.

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