Ученые рассказали, чем чревато для молодежи избыточное экранное время

Влияние экранного времени на здоровье человека становится все более актуальной темой исследований. Недавно группа ученых провела масштабное 30-летнее исследование, результаты которого вызывают серьезные опасения. Наблюдение за более чем 4000 молодых людей, начатое в 1985 году, когда участникам было от 18 до 30 лет, показало тревожную тенденцию.Выяснилось, что избыточное время, проведенное перед экранами телевизоров и гаджетов в молодом возрасте, может существенно сократить продолжительность жизни. Особенно это касается мужчин. Каждый дополнительный час экранного времени в день для людей старше 20 лет значительно снижает вероятность дожить до 60 лет.Ситуация усугубляется с возрастом. В среднем возрасте каждый лишний час, проведенный перед экраном ежедневно, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 55%, инсульта на 58% и общих сердечно-сосудистых заболеваний на 32%.Доктор Джейсон Нагата из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, ведущий автор исследования, отмечает, что чрезмерное увлечение цифровыми устройствами может привести к снижению интереса к реальной жизни, уменьшению физической активности и нарушению сна. Эти факторы в совокупности негативно влияют на общее состояние здоровья.Согласно данным Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, современный человек в среднем проводит с телефоном 10-11 часов в сутки. Это значительно превышает рекомендуемые нормы и может нанести серьезный ущерб как физическому, так и психическому здоровью.Эксперты в области здравоохранения рекомендуют ограничивать экранное время вне работы до 2 часов в день для взрослых. Чтобы снизить негативное влияние гаджетов, специалисты советуют не брать телефоны и планшеты в спальню, отключать оповещения в нерабочее время и уделять больше внимания живому общению с близкими, активному отдыху и творчеству.Интересно, что даже кратковременный отказ от использования социальных сетей может принести положительные результаты. Исследования, проведенные в Канаде, показали, что всего неделя "цифрового детокса" способна повысить самооценку у девушек.Более того, люди, вынужденно оказавшиеся без доступа к социальным сетям, отмечали, что испытывали чувство удовлетворения и контроля над собственной жизнью. Этот феномен получил название "радость от упущенной возможности" - когда отсутствие постоянного потока информации из соцсетей позволяет людям жить своей жизнью и следовать собственному распорядку дня.Для тех, кто испытывает дискомфорт без постоянного доступа к телефону, что может быть признаком повышенной тревожности, эксперты предлагают компромиссное решение. Можно использовать электронный браслет, настроенный на получение только важных звонков и сообщений. Это позволит снизить зависимость от смартфона, не упуская при этом действительно важную информацию.

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