Как научиться правильно отжиматься от пола

Чтобы отжимание было правильным, нужно помнить, что ноги не должны сгибаться или дотрагиваться до пола, а бёдра не должны провисатьОтжимания — это одно из базовых физических упражнений, которое когда-нибудь выполнял почти каждый. «Челенджер» разобрался, как же его нужно делать, чтобы не свалиться от усталости после первого же подхода.Базовые правилаЧтобы отжимание было правильным, нужно помнить, что ноги не должны сгибаться или дотрагиваться до пола, а бёдра не должны провисать. Необходимо стараться не выгибать спину, а держаться так, будто тело — это прямая линия. Руки же должны находиться напротив плеч, а не расставлены где-то по бокам. Если всё нормально, то можно сгибать локти и делать отжимание (опуститься до пола так, чтобы коснуться его кончиком носа, а затем вернуться в исходное положение и повторить).Как распределять силыЛучше всего завести таймер на одну минуту перед началом подхода, а когда время выйдет, записать, сколько отжиманий удалось сделать (так станет ясно, на что тело способно). На самом деле есть две опции, как пройти такой минутный тест:Постараться сделать как можно больше отжиманий в быстром темпе, пока тело не устанет или не совершит ошибку (или не закончится время).Делать небольшие перерывы каждые 10—15 секунд (это больше подходит для начинающих) и делать упражнение в комфортном для себя темпе. В таком случае таймер лучше поставить не на 1, а на 3 минуты.Следите за результатомВ целом можно выделить несколько уровней в зависимости от количества отжиманий: ниже среднего (меньше 15 отжиманий за минуту), средний (20 отжиманий), выше среднего (30—35 отжиманий), высокий (40—45 отжиманий) и продвинутый (50 и больше отжиманий).Как стать лучшеЕсли не ощущается прогресса в тренировках (или просто непонятно, с чего начать), то можно предложить такую схему занятий:Первая неделя (тренироваться 2 раза в день) — 10 подходов по 8 отжиманий. После каждого подхода отдыхать не больше двух минут. Если совсем сложно, то можно делать небольшие перерывы во время подхода.Вторая неделя (тренироваться 2 раза в день) — те же 10 подходов по 8 отжиманий, но уже с перерывами между подходами в 1 минуту.Третья неделя (тренироваться 2 раза в день) — 6 подходов по 15 отжиманий. Отдых после подхода — опять 1 минута.Четвёртая неделя (тренироваться 2 раза в день) — 4 подхода по 20 отжиманий. Отдыхать после подхода тут можно не более 2 минут

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