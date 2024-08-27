Фактор переедания: врач Демьяновская объяснила, почему вредно не смотреть на еду при приеме пищи

Врач-невролог Екатерина Демьяновская: при отсутствии визуального восприятия еды человек становится подвержен перееданию и ожирению.Врач Демьяновская отметила, что многие люди сегодня постоянно смотрят в свои смартфоны, когда едят. Медик констатировала, что подобная привычка негативно сказывается на пищеварении, а также становится фактором переедания.Демьяновская объяснила, почему вредно не смотреть на еду при приеме пищи.«Привычка залипать в экран смартфона при приеме пищи не лишает человека своевременного ощущения сытости. В конечном итоге недооценка роли визуального восприятия еды ведёт к перееданию и ожирению», - сказала она.Врач уточнила: процесс пищеварения в человеческом организме эволюционно сложился так, что еда должна рассматриваться. При разглядывании пищи запускается каскад биохимических реакций: происходит выделение слюны, активируются ферменты, начинает производиться желудочный сок. Когда человек отвлекается, его пищеварительная система не взаимодействует с мозгом должным образом – обычно это ведет к тому, что содержимое тарелки съедается, но ощущения сытости не возникает. В результате берется дополнительная порция или что-то сладкое. В конечном счете эти дополнительные калории способствуют дополнительному жироотложению, особенно при размеренном и упорядоченном образе жизни, малоподвижности, сидячей работе.Кроме того, добавила эксперт, когда человек не смотрит на еду, он не осознает реальный объем поглощаемой им пищи и не может критически оценить свое переедание.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки