Полоскание не поможет: врач-гигиенист перечислил причины воспаления дёсен

Чаще всего дёсны воспаляются из-за механического воздействия. Другие причины и о способах лечения рассказала гигиенист Инна Гришина.Воспаление может появиться из-за бактериального налёта. В этом случае первым делом назначают профессиональную гигиену полости рта, а после — полоскание антисептиками и аппликации гелями. К недугу может приводить ряд заболеваний. Например, цинга — вследствие недостатка витамина С. В таком случае полоскания бесполезны — нужно лечение.Недуг бывает как локальным (затрагивает небольшой участок), так и генерализованным (охватывает обширные участки). В первом случае бывает достаточно применения гелей и бальзамов и нет необходимости в ополаскивании всей полости рта антисептиками.Воспаление десны может быть как у детей, так и у взрослых. Одна из причин — прорезывание зубов. Симптоматика одинаковая — боль и воспаление десен. Подход к лечению, однако, разный. У детей используются аппликации гелями, которые обезболивают и снимают воспаления. У взрослых при прорезывании зубов мудрости не всегда помогает такой метод — чаще всего приходится общаться к хирургии.Недооценивать воспаление дёсен и заниматься самолечением нельзя, подчеркнула врач. Любой хронический процесс может привести к более серьёзным проблемам. В данном случае — к пародонтозу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки