Радиолог Бородавина рассказала, как не пропустить рак щитовидной железы
Как рассказала Екатерина Бородавина, врач-радиолог МРНЦ им А. Ф. Цыба, некоторые заболевания щитовидной железы человек может сам заподозрить по характерным жалобам.
Среди них
Гипертиреоз, или тиреотоксикоз — избыток гормонов щитовидной железы. Он проявляется учащенным сердцебиением, потливостью, эмоциональной лабильностью, повышенной возбудимостью, «внутренней дрожью», нарушением сна и внимания и резким снижении массы тела.
Гипотиреоз, наоборот, нехватка гормонов щитовидной железы. Для него характерны повышение массы тела, слабость, отечность, склонность к запорам, апатия и безразличие.
Рак щитовидной железы — совсем другое дело. По словам радиолога, у него нет специфических жалоб и проявлений. Причем, у заболевшего даже объем щитовидки может быть не увеличен, а гормоны быть в норме на протяжении какого-то времени.
«На ранних стадиях заболевания рак щитовидной железы зачастую — случайная находка. Например, при проведении УЗДГ сосудов шеи», — рассказала Екатерина Бородавина в телеграм-канале НМИЦ радиологии.
Уже на более поздних стадиях болезни могут появиться такие заметные симптомы как
видимое глазом увеличение шейных лимфатических узлов или появление объемного образования в области щитовидной железы,
изменение голоса,
поперхивание,
в запущенных случаях — сначала отдаленные метастазы, а при дообследовании — рак щитовидки.
Кто в зоне риска
Чтобы не пропустить онкологию, с большим вниманием к себе стоит относиться тем,
у кого у родственников был рак щитовидной железы;
кто проходил через лучевую терапию области головы и шеи;
у кого есть проблемы при глотании, появилась хрипота, гнусавость или осиплость, не связанная с простудой;
у кого случайно были выявлены узловые образования в щитовидной железе.
С учетом незаметности болезни на ранних стадиях, периодические проверки здоровья, в том числе работы щитовидной железы, будут всегда в помощь.
По словам Екатерины Бородавиной, в список первоочередных обследований входят
УЗИ щитовидной железы, на котором специалисты могут увидеть узловые образования, их увеличение или уменьшение в размерах, а также малейшие изменения лимфатических узлов шеи;
анализ крови на уровень кальцитонина — его проводят при выявленных узловых образованиях в щитовидной железе;
анализ крови на уровень тиреотропного гормона (ТТГ).
«Важно помнить, что узловые образования в щитовидной железе имеют от 20% до 40% жителей Земли. Только часть образований влияет на ее функцию, прогноз и дальнейшее лечение пациента. Большинство узловых образований требуют лишь динамического наблюдения», — отметила радиолог.
К слову
Как ранее рассказывала Замира Раджабова, заведующая отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии им. Петрова, рак щитовидной железы можно назвать самым «неопасным» среди онкологических заболеваний внутренних органов. Все потому, что такие новообразования обычно медленно растут. У женщин этот вид рака обнаруживают чаще, чем у мужчин.
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