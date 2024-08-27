И даже миома: 5 женских болезней, которые могут привести к раку

Распространенные и, казалось бы, безобидные женские болезни могут приводить к развитию рака. Но для их перерождения в злокачественные нужны определенные условия. Например, наследственность.О случаях рака фаллопиевых труб или вульвы мы почти не слышим, но это не значит, что такого не бывает. Злокачественные опухоли на самом деле могут развиться в любой части женской репродуктивной системы. А спровоцировать их способны болезни, которые гинекологи часто выявляют у женщин.Как рассказала Екатерина Творогова, акушер-гинеколог НМИЦ онкологии им. Петрова, перерождение таких заболеваний в злокачественные может стимулировать сочетание наследственного фактора и неблагоприятной внешней среды.Итак, что это за патологии? Специалист на странице центра в соцсети «ВКонтакте» называет следующие:Нарушения менструального цикла с отсутствием овуляции.Как без теста понять, что началась овуляция, узнайте ЗДЕСЬ.Патология эндометрия.Миома матки. Это доброкачественное новообразование в очень небольшом проценте случаев может переродиться в злокачественную форму. Симптомы миомы и лейомиосаркомы (злокачественная опухоль) матки практически не отличаются: женщин может беспокоить боль внизу живота, обильные или нерегулярные месячные. Как говорит Екатерина Творогова, при регулярном посещении гинеколога с обязательным УЗИ органов малого таза врач вовремя заметит быстрый рост миоматозных узлов, который повышает вероятность наличия злокачественной опухоли. Подтвердить лейомиосаркому можно только с помощью гистологии по результатам операции.Синдром поликистозных яичников. Это эндокринное расстройство, связанное с повышением в организме уровня женских половых гормонов — эстрогенов на фоне ановуляции, когда яйцеклетка не созревает. Этот синдром считается фактором риска развития гиперплазии и рака эндометрия, он также опосредованно повышает риск развития рака молочной железы, особенно если у женщины есть избыточная масса тела или ожирение. Также СПЯ часто сопровождается бесплодием, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, что и определяет его отдаленные последствия.Эндометриоз. Его выявляют у 10-15% женщин репродуктивного возраста. Это доброкачественное заболевание, при котором клетки эндометрия слизистой оболочки полости матки выходят за ее пределы и прорастают в толщу миометрия или в соседние органы — например, в яичники или мочевой пузырь. По результатам исследований, эндометриоз повышает риск развития определенных подтипов эпителиального рака яичников.Когда срочно пора к врачуСчитается, что женщинам для профилактики надо посещать гинеколога не реже раза в год, и то если ничто не беспокоит. При жалобах потребуются более частые визиты.По словам Екатерины Твороговой, к своему лечащему врачу женщинам надо сразу же обратиться, если они заметят какой-либо из этих симптомов:зуд или выделения из половых путей с измененным цветом или запахом;обострение хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, среди них, например, сальпингоофорит, аднексит, сальпингит;нарушение менструального цикла — задержки, укорочение цикла, кровотечения, кровомазанье;боль или просто дискомфорт внизу живота;вздутие живота и увеличение его в объеме;боли при половом акте или мажущие кровянистые выделения сразу после;в менопаузе появление даже в очень небольшом количестве кровянистых или коричневатых выделений.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки