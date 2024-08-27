И даже миома: 5 женских болезней, которые могут привести к раку
О случаях рака фаллопиевых труб или вульвы мы почти не слышим, но это не значит, что такого не бывает. Злокачественные опухоли на самом деле могут развиться в любой части женской репродуктивной системы. А спровоцировать их способны болезни, которые гинекологи часто выявляют у женщин.
Как рассказала Екатерина Творогова, акушер-гинеколог НМИЦ онкологии им. Петрова, перерождение таких заболеваний в злокачественные может стимулировать сочетание наследственного фактора и неблагоприятной внешней среды.
Итак, что это за патологии? Специалист на странице центра в соцсети «ВКонтакте» называет следующие:
Нарушения менструального цикла с отсутствием овуляции.
Как без теста понять, что началась овуляция, узнайте ЗДЕСЬ.
Патология эндометрия.
Миома матки. Это доброкачественное новообразование в очень небольшом проценте случаев может переродиться в злокачественную форму. Симптомы миомы и лейомиосаркомы (злокачественная опухоль) матки практически не отличаются: женщин может беспокоить боль внизу живота, обильные или нерегулярные месячные. Как говорит Екатерина Творогова, при регулярном посещении гинеколога с обязательным УЗИ органов малого таза врач вовремя заметит быстрый рост миоматозных узлов, который повышает вероятность наличия злокачественной опухоли. Подтвердить лейомиосаркому можно только с помощью гистологии по результатам операции.
Синдром поликистозных яичников. Это эндокринное расстройство, связанное с повышением в организме уровня женских половых гормонов — эстрогенов на фоне ановуляции, когда яйцеклетка не созревает. Этот синдром считается фактором риска развития гиперплазии и рака эндометрия, он также опосредованно повышает риск развития рака молочной железы, особенно если у женщины есть избыточная масса тела или ожирение. Также СПЯ часто сопровождается бесплодием, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, что и определяет его отдаленные последствия.
Эндометриоз. Его выявляют у 10-15% женщин репродуктивного возраста. Это доброкачественное заболевание, при котором клетки эндометрия слизистой оболочки полости матки выходят за ее пределы и прорастают в толщу миометрия или в соседние органы — например, в яичники или мочевой пузырь. По результатам исследований, эндометриоз повышает риск развития определенных подтипов эпителиального рака яичников.
Когда срочно пора к врачу
Считается, что женщинам для профилактики надо посещать гинеколога не реже раза в год, и то если ничто не беспокоит. При жалобах потребуются более частые визиты.
По словам Екатерины Твороговой, к своему лечащему врачу женщинам надо сразу же обратиться, если они заметят какой-либо из этих симптомов:
зуд или выделения из половых путей с измененным цветом или запахом;
обострение хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, среди них, например, сальпингоофорит, аднексит, сальпингит;
нарушение менструального цикла — задержки, укорочение цикла, кровотечения, кровомазанье;
боль или просто дискомфорт внизу живота;
вздутие живота и увеличение его в объеме;
боли при половом акте или мажущие кровянистые выделения сразу после;
в менопаузе появление даже в очень небольшом количестве кровянистых или коричневатых выделений.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Онкология
Добавить комментарий