«Проблемы с надпочечниками»: диетолог Жаровская объяснила причины тяги к соленому

Врач-диетолог Татьяна Жаровская: по внезапно возникшей тяге к соленым закускам можно определить возможные проблемы со здоровьем.Диетолог Жаровская объяснила причины тяги к соленому в беседе с радио Sputnik. По её словам, желание ощущать соленый вкус может обостряться из-за почечных нарушений или стресса, тревоги.«Когда человек находится в сильном стрессе или в хроническом стрессе, его будет тянуть на соленую пищу. Также это один из этапов диагностики возможных проблем с надпочечниками, почками и со стрессом», – уточнила медик.Жаровская предупредила, что соль серьезно повышает аппетит, и при увлеченности соленой пищей возникает риск переедания. Кроме того излишки соли в повседневном рационе провоцируют отечность и развитие некоторых заболеваний, включая гипертонию и ожирение.Врач также отметила: имеются данные исследований, свидетельствующие о том, что из-за повышенного употребления соли возрастет вероятность развития рака желудка.«Соль не особо полезна пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с гастритом повышенной кислотности, поскольку соленая пища усиливает секрецию желудочного сока», - добавила Татьяна Жаровская.

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