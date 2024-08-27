Эксперты из Японии назвали продукт, способный предотвратить болезнь Паркинсона
Речь идёт о бурых морских водорослях Ecklonia cava. В рамках исследования мышам с моделью болезни Паркинсона в течение недели давали антиоксиданты, а затем вводили ротенон — природное соединение, встречающееся в корнях нескольких видов растений. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients, показали, что двигательная функция, сниженная под действием ротенона, восстановилась.
Клеточные эксперименты с использованием модельных клеток болезни Паркинсона также подтвердили эффект Ecklonia cava.
Есть надежда, что Ecklonia cava станет эффективным ингредиентом в профилактике болезни.
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