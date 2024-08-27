Лекарство от склероза оказалось полезным для восстановления после инфаркта

Израильскими молекулярными биологами в ходе нового исследования было выявлено ново полезное свойство лекарства, применяемого для лечения рассеянного склероза. Оказалось, что оно помогает скорее восстановить сердечную мышцу после инфарктов и ишемии.Как сообщает научный журнал Nature Cardiovascular Research, еще одним позитивным действием этого препарата стало предотвращение развития патогенных изменений, вызванных сердечной недостаточностью.Исследование продемонстрировало, что он функционирует как иммуномодулирующий препарат, такие традиционно назначают пациентам с рассеянным склерозом. Но в ходе эксперимента выяснилось, что в ходе его применения параллельно заметно улучшалось состояние сердечной мышцы у мышей, которые пережили инфаркт миокарда.Отмечен был и еще один эффект: препарат позитивно сказывался на функциях кровеносной системы у крыс с диагнозом ишемическая сердечная недостаточность. К таким выводам пришли израильские молекулярные биологи под руководством профессора Элдада Цахора из Института Вейцмана в Реховоте. Работа была посвящена изучению воспалительных процессов, развивающихся в сердечной мышце после инфаркта миокарда либо на фоне длительного дефицита кислорода и питательных веществ.

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