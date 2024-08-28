Отказ от курения и снижение веса: врач Копылов назвал лучшие способы нормализовать АД без лекарств

Кардиолог Филипп Копылов: отказ от курения – один из самых действенных способов добиться оздоровления сердца и сосудов.Профессор-кардиолог Копылов подтвердил, что в ряде случаев артериальное давление можно нормализовать, не прибегая к употреблению лекарств.«При умеренно повышенном уровне – до 150-159 верхнее и до 99 нижнее и при отсутствии факторов риска медикаментозную терапию сразу назначать не рекомендуется. Сначала предлагается изменить образ жизни – в течение 3-4 месяцев. Только после этого принимается решение о назначении лекарств», - уточнил доктор медицинских наук.Копылов подчеркнул, что даже если лечащий врач назначает пациенту таблетки, использование нелекарственных способов, позволяющих снизить или нормализовать АД, все равно остается актуальным. Следование этим способам повышает эффективность действия лекарственных препаратов и способствует уменьшению их доз.Врач-кардиолог назвал лучшие способы нормализовать АД без лекарств, добавив, что их польза подтверждена наукой.Избавление от лишнего веса;Разумные физнагрузки – минимум 150 минут двигательной активности в неделю, или не менее чем по 30 минут 5 дней в неделю.Ограничение соли – до 5 граммов в сутки;Контроль количества употребляемого алкоголя;Отказ от курения.Употребление полезных продуктов – овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, морской рыбы, кисломолочных продуктов, а также продуктов, богатых калием;Улучшение стрессоустойчивости, достаточный сон.Когда нельзя обойтись без лекарств. По словам Копылова, такую необходимость определяет наличие трех факторов риска: к ним относятся хронические проблемы с сердцем и сосудами, ожирение и сахарный диабет. Если у пациента присутствует хотя бы один, без приема таблеток не обойтись.

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