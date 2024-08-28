Разрушающий фитнес: как тренировки могут навредить вашему здоровью

Фитнес должен укреплять здоровье, но ошибки в тренировках могут привести к серьезным проблемам. Эксперты предупреждают о скрытых рисках.Мы стремимся быть здоровыми, подтянутыми и энергичными, и регулярные тренировки кажутся верным путем к достижению этих целей. Однако, как показывают наблюдения экспертов, фитнес может не только приносить пользу, но и наносить вред, если подходить к нему без должного внимания к своему организму.Как фитнес может навредить?На первый взгляд, фитнес — это исключительно положительное явление. Регулярные физические нагрузки помогают поддерживать тело в тонусе, укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают настроение и помогают бороться со стрессом. Однако неправильный подход к тренировкам, недостаток знаний о биомеханике и игнорирование сигналов своего тела могут привести к серьезным проблемам.Надежда Ромашева, основатель Студии красоты и здоровья "TENSEGRITY", кинезиолог-массажист и фитнес-нутрициолог, делится своим опытом:«Я являюсь кинезиотерапевтом, и ко мне часто обращаются люди, которые решили заняться своим здоровьем через фитнес, но столкнулись с новыми проблемами».По её словам, многие взрослые люди начинают тренироваться, не имея надлежащей физической подготовки, и в итоге получают травмы вместо ожидаемого улучшения здоровья.Основные ошибки в тренировкахОдной из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются новички в фитнесе, является неправильное выполнение базовых упражнений. Например, такие упражнения, как качание пресса или планка, кажутся простыми и доступными каждому. Однако неправильное их выполнение может привести к болям в спине и другим неприятным последствиям.«Если прямая мышца живота находится в гипотонии, она не включается в работу, и за неё начинают компенсаторно работать другие мышцы, что приводит к перенапряжению и боли», — объясняет Надежда Ромашева.Подобные ошибки связаны с тем, что многие фитнес-тренеры не обладают достаточными знаниями в области биомеханики, и их подходы часто рассчитаны на физически здоровых людей без учета индивидуальных особенностей организма.Дмитрий Щеблицкий, фитнес-тренер из Москвы и представитель DDX Fitness, также обращает внимание на проблему селфхарма в фитнесе — когда чрезмерные нагрузки и неправильный подход становятся формой самоповреждения.«Селфхарм в фитнесе может проявляться как осознанно, так и неосознанно, будь то преднамеренное переутомление, навязчивые тренировки или ограничения в питании», — отмечает он.Признаки нездорового фитнесаЕсть несколько признаков, которые могут указывать на то, что фитнес из полезного занятия превращается в разрушительное:Игнорирование боли и тренировки при травмах: Многие продолжают тренироваться, несмотря на боль, считая её нормальной частью процесса. Однако боль — это сигнал организма о проблеме, и её игнорирование может привести к серьезным последствиям;Перетренированность и хроническая усталость: Чрезмерные нагрузки без достаточного восстановления могут привести к истощению организма, ухудшению физического и психического состояния;Навязчивые тренировки: Если тренировки становятся единственным способом справляться с эмоциями или избегать жизненных проблем, это тревожный сигнал;Ограничение пищи и использование стимуляторов: Жесткие диеты, голодание и использование различных стимуляторов для повышения работоспособности могут нанести непоправимый вред организму.Как избежать негативных последствий?Чтобы фитнес приносил пользу, важно подходить к нему осознанно. Выбирайте тренера, который учитывает индивидуальные особенности вашего организма, проводит диагностику и корректирует программу тренировок в зависимости от вашего состояния.Кроме того, важно прислушиваться к своему телу и не игнорировать его сигналы. Если вы чувствуете боль или хроническую усталость, это может быть признаком того, что вам нужно пересмотреть свою тренировочную программу и дать организму больше времени на восстановление.Если же вы замечаете, что тренировки становятся навязчивыми или сопровождаются постоянной самокритикой, возможно, стоит обратиться за консультацией к психологу. Специалист поможет разобраться с внутренними конфликтами и страхами, которые могут быть причиной такого поведения.ЗаключениеФитнес — это мощный инструмент для поддержания здоровья и улучшения качества жизни. Однако неправильный подход к тренировкам может превратить его в источник проблем и самоповреждения. Осознанность, грамотное руководство и внимательное отношение к своему телу помогут вам избежать негативных последствий и сделать фитнес по-настоящему полезной частью вашей жизни.

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