«Изменения при посещении туалета»: врачи указали на признаки рака поджелудочной железы

Зарубежные медики из организации Pancreatic Cancer Action посоветовали обращать внимание на изменение в ряде привычек, в том числе связанных с посещением туалета.Говоря о развитии рака поджелудочной железы, специалисты констатируют, что существует ряд признаки, которые не стоит игнорировать – например, одним из них они называют не совсем обычную усталость. В частности, для злокачественного заболевания характерны постоянная усталость (она ощущается даже несмотря на нормальный сон или отдых), либо усталость, которая проявляется приступами в виде резко возникающего упадка сил.Еще один возможный признак рака поджелудочной – это боль в животе или спине, которая изначально ощущается человеком скорее как некий дискомфорт. Однако со временем болезненность становится все более интенсивной.«В связи с болью в животе надо обращать внимание на возникающие изменения при посещении туалета: конкретно на появление стеатореи (жирный стул, который плохо смывается водой). Также следует насторожиться, когда человек начинает чаще ходить в туалет, при этом стул становится бесцветным, приобретает более резкий и неприятный запах», - сообщи aif.ru, ссылаясь на рекомендации Pancreatic Cancer Action.Указывая на признаки рака поджелудочной железы, врачи организации советуют обращаться за медицинской консультацией при любых изменениях в работе пищеварения, ведь железа является важной частью этой системы. Плохое переваривание еды, не усваиваемый должным образом жир, отсутствие аппетита, отвращение к отдельным продуктам, плохое самочувствие и тошнота после приема пищи – все это может сигнализировать о возникновении опухолей.Кроме того, при проблемах с поджелудочной железой начинает сильно темнеть моча, а кожа и глазные белки приобретают желтоватый оттенок.

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