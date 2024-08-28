Врач Шаповалова: истинное головокружение часто путают с шаткостью и тошнотой
«Головокружение — это ощущение вращения человека в пространстве или окружающих его предметов. Это можно сравнить с катанием на карусели: мы не можем сфокусировать взгляд, и перед нами все вращается, или нам кажется, что мы вращаемся. Но чаще пациенты под головокружением понимают совсем другие симптомы, например, пошатывание при ходьбе, тошноту, их может бросать из стороны в сторону. Конечно, они могут сопровождать головокружение, но им не являются», – рассказала врач.
Существует две большие группы головокружений: системные (или истинные) и несистемные.
«При первом человек испытывает реальное головокружение, то есть ощущение вращения, а во втором этого вращения нет, зато есть вышеназванные симптомы», – рассказала врач.
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