«Зуд и дерматит»: онколог Загаштоков предупредил о неочевидных симптомах рака легких
Онколог Загаштоков предупредил, что симптомы рака легких могут быть неочевидными, то есть, не вызывающими ассоциаций с проблемами дыхания.
«Первые симптомы рака легких часто не имеют прямой связи с дыхательной системой. Пациенты длительно обращаются к разным специалистам, долго обследуются», - сказал об этом специалист.
Онколог обратил внимание на то, что при данном заболевании может ощущаться немотивированная слабость, усталость – причем подобный упадок сил возникает в первой половине дня, когда человек должен быть как никогда энергичным. Вдобавок при повышенной утомляемости наблюдается субфебрильная температура, которая не сбивается лекарствами.
Другие неочевидные симптомы, которые могут возникать при заболевании раком легких:
Необъяснимый кожный зуд;
Дерматит;
Головокружения;
Нарушение координации движений;
Потеря чувствительности.
Загаштоков подчеркнул, что появление таких симптомов – это серьезный повод для обращения к врачу и обследования.
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