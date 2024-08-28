Не делайте так перед маммографией: эта ошибка может исказить результат исследования

Маммография считается самым информативным методом раннего выявления рака молочной железы. Напомним, что это самый частый вид онкозаболеваний среди женщин.Чтобы не пропустить рак груди, врачи рекомендуют женщинам не забывать хотя бы раз в месяц проводить самообследование, лучше его делать в душе и после критических дней. Если вы заметите что-то необычное или странное в груди, надо как можно быстрее показаться гинекологу или маммологу.Но даже если нет, обязательным визитом к гинекологу хотя бы раз в год не стоит пренебрегать. Врач сделает более детальный осмотр и при необходимости назначит аппаратное исследование молочных желез: молодым женщинам — УЗИ груди, а после 40 лет — маммографию.Маммография покажет то, что нельзя нащупатьСпециалисты рекомендуют делать маммографию в период с 5-го по 12-й день менструального цикла. После наступления менопаузы идти к врачу можно в любой день.По словам Надежды Рожковой, врача-маммолога, руководителя Национального центра онкологии репродуктивных органов НМИЦ радиологии Минздрава России, маммография позволяет выявить все известные варианты непальпируемого рака.Однако, несмотря на эффективность новых технологий диагностики, результат исследования во многом зависит и от подготовленности пациентки к процедуре.«Рентген-лаборант объяснит, как правильно встать к аппарату, какие могут быть ощущения у женщины, ведь в процессе получения снимка происходит сдавливание железы, и тут нужно очень бережно установить необходимый размер компрессии. От взаимопонимания участников этого процесса во многом зависит качество снимка», — рассказала Надежда Рожкова в телеграм-канале НМИЦ радиологии.Что не надо делать перед исследованиемКак отмечает профессор Рожкова, особой подготовки от женщины для маммографии не требуется. Однако есть моменты, которые стоит учесть.«В день обследования лучше не использовать дезодорант или антиперспирант, так как они могут исказить качество рисунка на снимке», — говорит маммолог.Также врач НМИЦ радиологии рекомендует:вместо платья надеть на исследование юбку или брюки — для маммографии нужно снять одежду только выше пояса;кормящим грудью мамочкам надо перед процедурой сцедить молоко или покормить ребенка.«Если вас вызвали на повторный прием, не волнуйтесь раньше времени: это просто уточнение исследования. Ну а если все же подозрение оказалось небезосновательным, начинайте выполнять все рекомендации врача. Помните, что рак молочной железы, обнаруженный на ранних стадиях, лечится в 98%», — добавила эксперт.Заметные симптомы рака грудиРанее специалисты ростовского НМИЦ онкологии напоминали 11 признаков, по которым можно заподозрить рак молочной железы при самообследовании груди. Вот на что женщинам надо обращать внимание:уплотнение в молочной железе;изменение цвета кожи;изменение формы и размера молочной железы;расширение поверхностных вен (четкая венозная сетка);втяжение кожи;наличие язвы на коже;эффект лимонной корки на коже молочной железы;втяжение соска;выделения из соска, особенно кровянистые;появление новой асимметрии молочных желез;увеличение подмышечных лимфатических узлов.

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