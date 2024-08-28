Жителям Подмосковья напомнили, как распознать и вылечить анемию

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская рассказала, почему может развиваться анемия. При таком состоянии в крови не хватает эритроцитов, участвующих в транспорте кислорода. В числе причин - кровопотеря, преждевременное разрушение эритроцитов или их недостаточный синтез. На последнее влияет недостаток железа в рационе или его плохое усвоение.Самая распространенная разновидность анемии как раз железодефицитная. В зоне риска - вегетарианцы, беременные и женщины с обильными менструациями. По словам врача Малиновской, женщины в целом чаще страдают от проявлений анемии в связи с физиологическими особенностями и ежемесячными потерями крови.«Выявить анемию по внешним признакам удается редко. К симптомам относится усталость, бледность, быстрая утомляемость, ломкость ногтей, боль в голове и низкая работоспособность. Появление подобных симптомов должно быть поводом для обращения к терапевту, который сможет разобраться, в чем на самом деле причина плохого самочувствия. Нужно будет сдать анализы, включающие оценку уровня гемоглобина, числа эритроцитов, содержания железа, концентрации ферритина и трансферрина», - отметила Ольга Малиновская.При подтвержденной анемии потребуется не только корректировка питания, но и прием препаратов с железом или витаминами В9 и В12. Дозировку и длительность лечения определяет только лечащий врач по результатам анализов. Чтобы предотвратить развитие анемии, следует включить в рацион красное мясо, печень, яичные желтки, фасоль, морепродукты, горький шоколад и листовые салаты.

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