Врач Байрамова рассказала, для чего на самом деле организму нужен витамин С
Для чего аскорбиновая кислота нужна человеку и почему без нее невозможна жизнь, знает далеко не каждый. И именно об этом мы сегодня поговорим с нашим экспертом, доктором антивозрастной медицины, дерматологом, косметологом, специалистом в области питания Сабиной Байрамовой.
Что такое витамин С
Витамин С известен и под другим названием — аскорбиновая кислота. Это один из важнейших и универсальных витаминов, нужных человеку. Он имеет большое значение в протекании различных физиологических процессов в организме, включая работу органов иммунитета, заживление ран, синтез коллагена, защиту от оксидантов.
Уникальность витамина заключается в том, что он не вырабатывается в человеческом организме, а поступает в него с пищей. Употребление продуктов, богатых витамином, на постоянной основе помогает поддерживать оптимальный уровень этого микроэлемента в организме и дает массу преимуществ для сохранения здоровья.
Витамин С необходим для организма человека по ряду причин. Во-первых, он играет важнейшую роль в поддержании нормальной работы иммунитета, который защищает организм от всевозможных инфекций и прочих болезней. Витамин С необходим для выработки белых кровяных клеток, важного компонента иммунного ответа, и способствует выработке антител, помогающих бороться с вирусами и бактериями.
Аскорбиновая кислота необходима для образования коллагена — важного белка, входящего в структуру кожи, костной, соединительной ткани. Благодаря коллагену обеспечиваются прочность и эластичность этих тканей, заживают раны. При недостатке этого витамина процессы образования коллагена нарушаются, а это приводит к ослаблению соединительных тканей и повышению риска развития различных заболеваний.
Что будет, если не хватает аскорбиновой кислоты
Недостаток аскорбиновой кислоты в организме приводит к большим проблемам со здоровьем. Одним из наиболее известных последствий нехватки этого важного микроэлемента является развитие цинги — заболевания, характеризующегося кровоточивостью десен, выпадением зубов, ослаблением костей и соединительных тканей. Цинга была распространена среди моряков и путешественников в прошлом, когда их рацион был ограничен и не содержал достаточного количества свежей растительной пищи.
Кроме того, недостаток витамина плохо сказывается на общем состоянии здоровья. Он приводит к ослаблению иммунитета, увеличению восприимчивости к инфекциям, замедленному заживлению ран, ухудшается состояние кожи, волос. Также низкий уровень аскорбиновой кислоты может способствовать прогрессированию болезней сердца и сосудов, ослаблению костной ткани и повышению риска возникновения различных видов онкологических новообразований. Поэтому крайне важно организовать потребление витамина в нужном количестве, чтобы сохранить здоровье и благополучие.
В каких продуктах больше всего витамина С
Этого вещества больше всего в свежих фруктах, многих овощах. В число наиболее богатых источников этого микроэлемента входят практически все цитрусовые. Всего в одном среднем апельсине его содержится достаточно, чтобы покрыть суточную потребность организма в этом витамине на 70%. Также его высокое содержание наблюдается в ягодах, особенно в черной смородине, клубнике, малине.
К немаловажным источникам относятся многие овощи, особенно шпинат, брокколи, капуста, зеленый перец. Эти продукты не только богаты аскорбиновой кислотой, но и содержат множество других полезных веществ — антиоксиданты, клетчатку, минералы. Регулярное включение в диету фруктов, ягод, овощей, содержащих много витамина С, становится ключом к поддержанию оптимального уровня этого важнейшего микроэлемента.
Как правильно принимать
Чтобы поддерживать здоровье, рекомендуется получать витамин преимущественно из натуральных продуктов, то есть из свежих фруктов, овощей. Это позволяет организму усваивать аскорбиновую кислоту в сбалансированной форме одновременно с остальными необходимыми питательными веществами. Однако бывают ситуации, когда есть повышенная потребность в витамине или в пище его слишком мало. Тогда можно дополнительно принимать аскорбиновую кислоту, используя специальные пищевые добавки, в них подобраны эффективные дозировки микроэлементов.
При использовании витаминных комплексов или отдельных добавок нужно придерживаться рекомендованных дозировок. Для взрослых людей обычно достаточно 75-90 мг аскорбиновой кислоты в день, однако при определенных состояниях или болезнях, таких как стресс, инфекции или курение, потребность может возрастать до 200 мг в сутки. Максимальная допустимая дозировка этого витамина может составлять 2000 мг в день, превышать ее ни в коем случае нельзя, так как избыток этого витамина может вызвать серьезные побочные эффекты. Чтобы определить оптимальную дозировку, индивидуально подходящую для конкретного человека, можно посоветоваться с врачом.
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