Врач Байрамова рассказала, для чего на самом деле организму нужен витамин С

Все слышали об аскорбиновой кислоте. Она входит в состав витаминно-минеральных комплексов, а доктора советуют принимать ее и отдельно при высокой вероятности заразиться вирусными или микробными заболеваниями. Но какую роль играет витамин С на самом деле?Для чего аскорбиновая кислота нужна человеку и почему без нее невозможна жизнь, знает далеко не каждый. И именно об этом мы сегодня поговорим с нашим экспертом, доктором антивозрастной медицины, дерматологом, косметологом, специалистом в области питания Сабиной Байрамовой.Что такое витамин СВитамин С известен и под другим названием — аскорбиновая кислота. Это один из важнейших и универсальных витаминов, нужных человеку. Он имеет большое значение в протекании различных физиологических процессов в организме, включая работу органов иммунитета, заживление ран, синтез коллагена, защиту от оксидантов.Уникальность витамина заключается в том, что он не вырабатывается в человеческом организме, а поступает в него с пищей. Употребление продуктов, богатых витамином, на постоянной основе помогает поддерживать оптимальный уровень этого микроэлемента в организме и дает массу преимуществ для сохранения здоровья.Витамин С необходим для организма человека по ряду причин. Во-первых, он играет важнейшую роль в поддержании нормальной работы иммунитета, который защищает организм от всевозможных инфекций и прочих болезней. Витамин С необходим для выработки белых кровяных клеток, важного компонента иммунного ответа, и способствует выработке антител, помогающих бороться с вирусами и бактериями.Аскорбиновая кислота необходима для образования коллагена — важного белка, входящего в структуру кожи, костной, соединительной ткани. Благодаря коллагену обеспечиваются прочность и эластичность этих тканей, заживают раны. При недостатке этого витамина процессы образования коллагена нарушаются, а это приводит к ослаблению соединительных тканей и повышению риска развития различных заболеваний.Что будет, если не хватает аскорбиновой кислотыНедостаток аскорбиновой кислоты в организме приводит к большим проблемам со здоровьем. Одним из наиболее известных последствий нехватки этого важного микроэлемента является развитие цинги — заболевания, характеризующегося кровоточивостью десен, выпадением зубов, ослаблением костей и соединительных тканей. Цинга была распространена среди моряков и путешественников в прошлом, когда их рацион был ограничен и не содержал достаточного количества свежей растительной пищи.Кроме того, недостаток витамина плохо сказывается на общем состоянии здоровья. Он приводит к ослаблению иммунитета, увеличению восприимчивости к инфекциям, замедленному заживлению ран, ухудшается состояние кожи, волос. Также низкий уровень аскорбиновой кислоты может способствовать прогрессированию болезней сердца и сосудов, ослаблению костной ткани и повышению риска возникновения различных видов онкологических новообразований. Поэтому крайне важно организовать потребление витамина в нужном количестве, чтобы сохранить здоровье и благополучие.В каких продуктах больше всего витамина СЭтого вещества больше всего в свежих фруктах, многих овощах. В число наиболее богатых источников этого микроэлемента входят практически все цитрусовые. Всего в одном среднем апельсине его содержится достаточно, чтобы покрыть суточную потребность организма в этом витамине на 70%. Также его высокое содержание наблюдается в ягодах, особенно в черной смородине, клубнике, малине.К немаловажным источникам относятся многие овощи, особенно шпинат, брокколи, капуста, зеленый перец. Эти продукты не только богаты аскорбиновой кислотой, но и содержат множество других полезных веществ — антиоксиданты, клетчатку, минералы. Регулярное включение в диету фруктов, ягод, овощей, содержащих много витамина С, становится ключом к поддержанию оптимального уровня этого важнейшего микроэлемента.Как правильно приниматьЧтобы поддерживать здоровье, рекомендуется получать витамин преимущественно из натуральных продуктов, то есть из свежих фруктов, овощей. Это позволяет организму усваивать аскорбиновую кислоту в сбалансированной форме одновременно с остальными необходимыми питательными веществами. Однако бывают ситуации, когда есть повышенная потребность в витамине или в пище его слишком мало. Тогда можно дополнительно принимать аскорбиновую кислоту, используя специальные пищевые добавки, в них подобраны эффективные дозировки микроэлементов.При использовании витаминных комплексов или отдельных добавок нужно придерживаться рекомендованных дозировок. Для взрослых людей обычно достаточно 75-90 мг аскорбиновой кислоты в день, однако при определенных состояниях или болезнях, таких как стресс, инфекции или курение, потребность может возрастать до 200 мг в сутки. Максимальная допустимая дозировка этого витамина может составлять 2000 мг в день, превышать ее ни в коем случае нельзя, так как избыток этого витамина может вызвать серьезные побочные эффекты. Чтобы определить оптимальную дозировку, индивидуально подходящую для конкретного человека, можно посоветоваться с врачом.

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