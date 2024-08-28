Врач Кондратова: аппендицит не всегда проявляется болью с правой стороны живота

Доктор медицинских наук Наталья Кондратова рассказала о существующих мифах об аппендиците.Врач Кондратова сообщила, что многие представления людей об аппендиците являются заблуждениями. В частности, мифом медик назвала суждения о бесполезности аппендикса и необходимости превентивно удалять его еще в детстве.«Долго бытовало мнение, что аппендикс – это бесполезный рудиментарный орган. Однако современные исследования доказали, что он может иметь значение для иммунной системы и поддержания здоровья кишечной микрофлоры», - констатировала терапевт в беседе с «Лентой.ру».Кроме того, добавила Кондратова, аппендицит не всегда проявляется болью с правой стороны живота – представление о такой симптоматике в его случае тоже является стереотипом.«Аппендицит не всегда проявляется болью в правом нижнем квадранте живота — это классический симптом, но боль может возникнуть и в других областях живота, а также быть менее выраженной, затрудняющей диагностику», - уточнила специалист.Считать, что аппендицит возникает в связи с какими-то пищевыми привычками, рационом, тоже не следует, добавила эксперт. По словам Кондратовой, даже строгое соблюдение диетического питания не может предотвратить возникновение этого заболевания.Медик обратила внимание и на то, что лечение аппендицита не всегда предполагает его «вырезание», то есть, хирургическую операцию. В некоторых случаях (прежде всего, при неосложненном аппендиците) может использоваться консервативная терапия с назначением антибиотиков.Также, отметила эксперт, аппендицит ошибочно называют заболеванием, которое не возникает в пожилом возрасте. Пострадать из-за него может абсолютно любой человек, независимо от того, сколько ему лет.

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