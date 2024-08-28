Терапевт развеяла главный миф о нормальном пульсе

Частота ударов пульса в минуту у взрослого человека в среднем не должна превышать 80 ударов в минуту, рассказала терапевт Ольга Чиркова. Она объяснила, что «правило» о 60 ударах является заблуждением."У взрослого человека в среднем в покое норма 60–80 ударов в минуту, а не строго 60, это миф. У женщин, например, норма до 90 ударов, у спортсменов — до 50 ударов в минуту. У беременных женщин пульс может быть в норме до 100 ударов в минуту", — уточнила врач.Чиркова добавила, что при занятиях физкультурой необходимо контролировать максимальный подъем частоты сердечных сокращений. Он определяется по формуле: 220 минус возраст. Например, у юноши 20 лет максимальный пульс — 200, объяснила эксперт."Умеренная физическая нагрузка, рекомендованная всем в количестве 150 минут в неделю, определяется пульсом, который составляет 70% от максимального. То есть, у 20-летнего это будет 140 ударов в минуту", — указала врач.Кроме частоты пульса важно обращать внимание на его ритмичность и на скорость восстановления до нормы после нагрузки, добавила эксперт. Также важны субъективные ощущения. В случаях, если человек чувствует сердцебиение в висках, груди, шейных артериях, если беспокоит одышка и головокружение, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, то обязательно нужно обратиться к специалисту, резюмировала Чиркова.

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