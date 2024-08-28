Nutrition: добавление в рацион двух картофелин способствует продлению жизни

Картофель, один из самых распространенных продуктов в мировом рационе, долгое время находился под пристальным вниманием диетологов из-за высокого содержания крахмала. Однако новое исследование, проведенное норвежскими учеными, предлагает пересмотреть отношение к этому овощу. Результаты этого масштабного наблюдения, опубликованные в журнале Nutrition, раскрывают неожиданные преимущества регулярного употребления картофеля для здоровья сердечно-сосудистой системы.В ходе исследования ученые наблюдали за пищевыми привычками внушительной группы из более чем 77 тысяч человек на протяжении 33,5 лет. Этот длительный период позволил собрать значительный объем данных и выявить интересные закономерности. Анализ показал, что участники, регулярно включавшие картофель в свой рацион, демонстрировали более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Примечательно, что эта тенденция была особенно выражена среди мужчин.Наиболее впечатляющие результаты были отмечены у тех, кто ежедневно употреблял не менее двух картофелин. Такая диетическая практика не только снижала вероятность проблем с сердцем и сосудами, но и, по всей видимости, положительно влияла на общую продолжительность жизни участников исследования.Исследователи подчеркивают, что способ приготовления картофеля играет критическую роль в его влиянии на организм. Варка, в частности, позволяет сохранить низкий гликемический индекс продукта и максимальное количество полезных веществ. Это важное уточнение, так как именно высокий гликемический индекс часто считался одним из главных недостатков картофеля.Важно отметить, что данное исследование не призывает к неограниченному потреблению картофеля, а скорее указывает на необходимость сбалансированного подхода к питанию. Включение умеренного количества правильно приготовленного картофеля в разнообразный рацион может стать частью здоровой диеты, способствующей поддержанию здоровья сердца и сосудов.

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