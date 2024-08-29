Россиянам перечислили симптомы непереносимости лактозы

У людей с непереносимостью лактозы употребление пищи или напитков, содержащих молоко, вызывает серьезные проблемы с пищеварением, включая сильную диарею, предупредила россиян гастроэнтеролог медицинской компани «СберЗдоровье» Ольга Евлашева.Доктор объяснила, что лактоза — это сахар, содержащийся в коровьем, козьем или овечьем молоке и изготовленных из него продуктах. Непереносимость возникает, когда тонкий кишечник не вырабатывает достаточного количества фермента лактазы, необходимой для переваривания лактозы.«При дефиците лактазы молочный сахар из пищи перемещается в толстую кишку вместо того, чтобы быть обработанным и усвоенным. Там нормальные бактерии взаимодействуют с непереваренной лактозой, вызывая неприятные симптомы», — рассказала она.Врач отметила, симптомы непереносимости лактозы могут появиться через несколько минут или часов после употребления лактозосодержащих продуктов.К распространенным симптомам непереносимости лактозы относятся боль или дискомфорт в животе; вздутие, повышенное газообразование; диарея. Выраженность проявлений зависит от того, какое количество молочного сахара человек может переносить и сколько его поступило в организм вместе с пищей или напитками Ольга Евлашева гастроэнтерологОна подчеркнула, что лактоза содержится не только в молоке, кисломолочных продуктах, сырах, йогуртах, сливках, мороженом, сливочном масле, но и во многих обработанных продуктах, в том числе в хлопьях, выпечке, крекерах, тортах, печенье и пирожных, соусах и заправках для салатов, протеиновых коктейлях.Непереносимость лактозы, по словам Евлашевой, обычно связана с генетической предрасположенностью. Чаще всего она встречается у людей африканского, азиатского, латиноамериканского и индейского происхождения. В более редких случаях она бывает врожденной.«У младенцев с этим заболеванием лактаза не вырабатывается с рождения, поэтому они не могут переваривать лактозу. Трудности с усвоением лактозы также могут быть вызваны различными желудочно-кишечными заболеваниями, например болезнью Крона, синдромом избыточного бактериального роста, непереносимостью глютена», — добавила она.

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