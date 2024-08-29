«Защищает от разрушения»: врач Мартынов пояснил, сколько нужно пить кофе для пользы мозгу

Врач-невролог Владимир Мартынов перечислил ряд положительных эффектов в отношении головного мозга, связанных с употреблением кофе.Врач Мартынов констатировал, что кофе приносит разнообразную пользу мозгу – в частности, он улучшает качество кратковременной памяти, которая страдает при болезни Альцгеймера, а также концентрации и внимания.«Среди положительного влияния кофе на мозг можно назвать улучшение кратковременной памяти, это доказано многими исследованиями, также повышение концентрации и внимания, поскольку кофеин стимулирует центральную нервную систему», - сказал Мартынов в разговоре с РИА Новости.Невролог отметил, что кофеин в том числе полезен для психоэмоционального состояния: он улучшает настроение и снижает риск депрессии, увеличивая в организме концентрацию дофамина и серотонина. Действие кофе определяется наличием антиоксидантов – благодаря их положительному влиянию на мозг он становится лучше защищен от возрастных разрушенийВрач Мартынов пояснил, сколько нужно пить кофе для пользы мозгу.«Человеку в день можно потреблять 300-400 миллиграммов кофеина без вреда для здоровья, это примерно 3-4 чашки кофе по 200 миллилитров. Однако в разном кофе количество кофеина варьируется».По мнению Мартынова, по-настоящему безопасной дозой кофе можно считать 1-2 чашки в день.

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