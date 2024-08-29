Важный витамин: Проверьте ваш D-статус

Всем нужен ВИТАМИН D. Это вещество играет важнейшую роль в работе нашего организма, тем не менее, многие из нас в осенне-зимний период страдают от нехватки витамина D. В отличие от других витаминов, витамин D функционирует как гормон, и каждая клетка в нашем теле имеет рецептор для его синтеза. Наши тела сами производят это вещество из холестерина, образовавшегося после того, как кожа подверглась воздействию солнечного света. Он также встречается в некоторых продуктах питания, хотя очень сложно получить достаточное количество витамина D исключительно из рациона.В последнее время в центр всеобщего внимания выдвинулся зачастую забываемый всеми витамин D. Многочисленные исследования показали, что низкий уровень витамина D в организме позволяет болезням быстрее прогрессировать, в то время как достаточное количество этого солнечного витамина не только снижает риск возникновения заболеваний, но и помогает бороться с уже имеющимися болезнями.Дефицит витамин D: факторы риска и что делатьВитамин D важен для поддержания здоровья костей, а также он снижает риск возникновения сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Он очень важен для абсорбции и метаболизма кальция и фосфора. В дополнении к этому он:Регулирует и поддерживает иммунную систему;Поддерживает здоровый вес тела;Снижает риск развития рассеянного склероза;Сохраняет функции мозга при старении;Снижает частоту и тяжесть симптомов астмы;Снижает риск развития ревматоидного артрита у женщин.Если вы ответите «да» на любой из этих вопросов, у вас может быть дефицит витамина D и вам следует попросить врача назначить вам анализ на 25-гидроксивитамин D. С каждым следующим «да» риск дефицита возрастает.Вы работаете в помещении?Вы добросовестно наносите солнцезащитный крем?Вы живете в регионе с загрязненным воздухом?Вы не европеоидной расы?Вы страдаете от избыточного веса или ожирения?Вы живете севернее субтропиковФактор риска № 1: Вы работаете в помещенииЧтобы выработать достаточное количество витамина D с помощью солнца, нужно быть на нем в то время дня, которое для большинства из нас невозможно. Наша кожа производит мало витамина D до 9 утра и после 4 дня, говорит д-р Холик.Если вы редко видите солнце, вероятность дефицита высока.Фактор риска № 2: Вы добросовестно наносите солнцезащитный кремИдеально было бы получать витамин D от солнца. В конце концов наши предки так и делали, и на это генетически запрограммированы наши тела. Когда кожа вырабатывает собственный витамин D, он сохраняется в крови в два раза дольше полученного с пищей или в виде витаминной добавки. Даже если вы сможете выбираться на солнце в жаркие часы, с 10 утра до 3 дня, вам надо будет подставлять ему не только лицо, иначе не получится обеспечить достаточное количество витамина D. Поверхность лица слишком мала, чтобы впитать много лучей, произвести достаточно витамина D и полностью снабдить организм необходимым ему витамином.К тому же, за исключением летних месяцев, большинство из нас носит одежду – рубашки с длинными рукавами, длинные юбки и брюки. Поэтому коже трудно выработать витамин D, даже если мы находимся на улице под солнечными лучами. Макияж – особенно с минералами – также блокирует витамин D. То же самое делает и солнцезащитный крем, уменьшающий способность кожи к производству витамина D на 90–99 % в зависимости от фактора защиты кожи. Так что даже летом в шортах и майке вы, наверное, не получаете достаточно витамина D, если осторожны с солнцем и выполняете указания дерматологов, которые они дают нам с момента обнаружения озоновой дыры.Д-р Холик вызвал полемику, порекомендовав «разумное воздействие солнца». Это означает подвергать воздействию солнца большие площади тела (особенно руки и ноги) в жаркие часы (с 10 утра до 3 дня). Д-р Холик считает, что нужно обходиться без солнцезащитного крема от четверти до половины времени, за которое вы немного розовеете. Если у вас очень светлая кожа, это происходит примерно через 15 минут. Если ваша кожа темнее, – почти через 2 часа. Другие эксперты, например д-р Норман, не торопятся отправлять вас на солнце для получения витамина D. «Нет сомнений, что длительное воздействие солнца в течение жизни приводит к раку кожи. Этого не отменить, – говорит д-р Норман. – В то же время природа-мать не предполагала, что мы будем принимать витамин D как пищевую добавку. Она планировала, что мы выработаем его в коже».Фактор риска № 3: Вы живете в городе с загрязненным воздухомЗагрязненный воздух отфильтровывает часть ультрафиолетовых лучей, так что не все они достигают кожи. Это одна из причин того, почему живущие в Лос-Анджелесе или Атланте испытывают дефицит, находясь в солнечной и теплой местности. Другая возможная причина та, что в жарком климате люди чаще остаются в помещении с кондиционером и постоянно применяют солнцезащитные кремы и лосьоны.Если вы не уверены, загрязнен ли воздух вашего региона, проверьте это с помощью местной санэпидстанции.Фактор риска № 4: У вас очень смуглая кожаБолее темная пигментация кожи затрудняет выработку витамина D. Меланин кожи действует как естественная защита от солнца, препятствуя проникновению солнечных лучей. Чем темнее ваша кожа, тем выше природный фактор ее защиты и тем больше солнца нужно, чтобы она произвела витамин D.Фактор риска № 5: У вас избыточный вес или ожирениеУже долгие годы ученым известно, что обеспечить витамином D полных или тучных людей сложнее, чем худых. С помощью небольших доз витаминных добавок врач может быстро довести до нормы уровень витамина D худого человека. Но чем тяжелее пациент, тем больше витамина D требуется, чтобы достичь хорошего показателя. Чтобы уровень витамина D в крови полного человека стал нормальным, ему нужно почти на 50 % больше витамина, чем стройному.Жир тела создает запасы витамина D, препятствуя его попаданию в кровь, а потом в ткани и клетки, которые в нем нуждаются. Витамин D растворяется в жире, т. е. оседает там и накапливается. Он не склонен плавать в жидких субстанциях, таких как кровь и большинство тканей организма. Так что чем больше у вас жира, тем легче витамину D спрятаться в укромном месте и не попасть в ткани, которым он отчаянно необходим.Как выяснить, страдаете ли вы ожирением? Вам нужно вычислить индекс массы тела (ИМТ). Этот подсчет основан на ваших весе и росте. Вычислить ИМТ можно по следующей формуле:Шаг 1: Возведите в квадрат свой рост в метрах. (1,68 ? 1,68 = 2,82)Шаг 2: Поделите свой вес в килограммах на значение, полученное на первом шаге. В ответе вы получите значение ИМТ. (90/2,82 = 32)Также в Интернете множество онлайн калькуляторов вычислят ваш ИМТ и покажут, в какую категорию вы попадаете (с недостаточным, нормальным или избыточным весом).Менее научный, но очень простой тест: разденьтесь до белья и попрыгайте перед зеркалом. Мне показала его эксперт по питанию Роберта Эндлинг, и я считаю его гениальным, пусть и немного неловким. «Если все колышется, то это от лишнего жира», – говорит она. А избыточный жир означает, что у вас может быть недостаток витамина D.Фактор риска № 6: Вы живете севернее субтропиковЕсли солнечным днем вы наденете купальник и надолго подставите себя солнечным лучам, то выработаете много витамина D, но только в летние месяцы. Поздней осенью и зимой в более высоких широтах угол падения солнца слишком мал для производства витамина D. На самом деле живущие в высоких широтах люди не в состоянии вырабатывать витамин D большую часть года.На заметкуЧтобы накопившийся в жировых клетках витамин D начал высвобождаться и использоваться, вам надо потерять примерно 15 % от массы тела. Для 100-килограммовой женщины это 15 килограммов. Согласно данным Центра изучения рака Фреда Хатчинсона, женщины, сократившие массу тела более чем на 15 %, удвоили свой уровень витамина D. Потерявшие от 5 до 15 % веса добились увеличения до 2–3 нг/мл соответственно.Проверьте уровень витамина DВполне возможно, что вы выполнили приведенный выше тест и не обнаружили у себя ни одного фактора риска. Назначенный врачом анализ крови – самый надежный способ выяснить, есть ли у вас дефицит и насколько он серьезен.Убедитесь, что вам делают нужный тест, т. к. некоторые доктора назначают неверный анализ, который может дать ложный результат. Организм прилагает много усилий, чтобы поддерживать стабильный уровень витамина D в крови, так же он поступает относительно кальция и других питательных веществ. Для поддержания уровня активного витамина D в крови тело заимствует его буквально отовсюду. То же касается и кальция. Так что количество витамина D в нуждающихся в нем тканях может оказаться ужасно низким, даже при нормальных и выше нормы показателях крови.Вам нужен тест на 25-гидроксивитамин D. Это анализ уровня циркулирующего, неактивного витамина D, который даст вам и врачу точное представление, страдают ли различные ткани вашего тела от недостатка витамина.Помимо правильного назначения теста важна и его верная интерпретация. Существуют разные мнения о том, что считать дефицитом витамина D. Хотя Институт медицины утверждает, что дефициту соответствует уровень витамина D в крови ниже 20 нг/мл, другие эксперты полагают, что эта цифра выше. Например, Эндокринологическое общество рекомендует вам стремиться как минимум к 30 нг/мл, а в идеале находиться в диапазоне от 40 до 60 нг/мл.Итак, вы в группе высокого риска. Что теперь?На основе результата врач поможет вам поднять уровень витамина D до нормы. Если дефицит серьезный, доктор, вероятно, пропишет вам высокие дозы витаминных добавок – от 5000 до 10 000 МЕ. Хотя было бы неблагоразумно заниматься самолечением такими дозами без наблюдения врача, они быстро доводят витамин D до нормального уровня.Я рекомендую вам сделать то, что советует Эндокринологическое общество для поддержания уровня витамина в крови выше 30 нг/мл: принимайте добавки. В отличие от кальция, таблетка которого часто бывает огромного размера, витамин D маленький, его легко глотать. Выбирая дозу, ориентируйтесь на следующие указания:У вас нет факторов риска. Принимайте 1000 МЕ в зимние месяцы.Вы живете в северном климате, но кожа у вас светлая. Принимайте 1000–2000 МЕ с ноября по март.Вы живете в северном климате и добросовестно используете солнцезащитный крем. Принимайте 2000 МЕ круглый год.У вас цветная кожа. Принимайте по 2000 МЕ ежедневно, независимо от места проживания.У вас лишний вес или ожирение. Обратитесь к врачу. Такие терапевты, как д-р Холик, назначали тучным пациентам супердозы витамина D, пытаясь понять, сколько дополнительного витамина D требуется, чтобы довести его уровень в крови до нормы. Как выяснилось, в 2–3 раза больше, чем стройным людям. Но я не советую поступать так без наблюдения врача.

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