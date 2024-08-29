«Избегать готовой выпечки»: диетолог Фисунова посоветовала не есть на завтрак некоторые продукты

Диетолог Евгения Фисунова: некоторые продукты категорически не подходят для первого приема пищи.Стремление позавтракать некоторыми «вкусностями» грозит здоровью людей опасными последствиями. Неправильный выбор продуктов на завтрак может стать фактором набора лишнего веса, проблем с желудочно-кишечным трактом, инсулинорезистентности и диабета 2 типа, предупредила диетолог Фисунова.Прежде всего эксперт посоветовала не есть на завтрак продукты с большим количеством добавленного сахара – например, сладкие йогурты или мюсли, десертные изделия и каши из измельченных круп. Одним из самых нежелательных продуктов для первого приема пищи Фисунова считает готовую выпечку из магазина.«Избегайте готовой выпечки из супермаркетов. Лучше приготовить торт, пирог или кекс самостоятельно — так вы будете уверены в составе продукта», - дала она совет в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».По словам диетолога, людям, которые не могут без сладкого, следует искать их менее вредные варианты, есть сласти натурального происхождения и ни в коем случае не натощак, так как это провоцирует резкие колебания уровня глюкозы в крови. От сладких соков лучше отказаться совсем.Кроме того, на завтрак лучше не есть кислых продуктов.

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