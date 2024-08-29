Врач Пустовит рассказала, какие лекарства могут буквально убить печень

Каждый раз, ощущая недомогание и отправляясь на поиски домашней аптечки, чтобы принять очередную таблетку, стоит сопоставить вред и пользу от приема препарата. Ведь некоторые средства повреждают печень.Большинство лекарств, которые мы принимаем для лечения различных болезней, а также большинство БАДов для профилактики проблем со здоровьем так или иначе подвергаются трансформации в печени. Поэтому именно она принимает на себя всю нагрузку по переработке препаратов, нейтрализации возможных токсичных промежуточных метаболитов и рисков при передозировке.Некоторые препараты, если их употреблять без контроля врача, могут постепенно разрушать и убивать печень. Каким образом, объяснила «Доктору Питеру» Екатерина Пустовит — врач-гастроэнтеролог, гепатолог, заведующая отделением клиники «АБИА».Лекарства могут убить печень?Данный вопрос звучит фатально. Ответ на него утвердительный, но не стоит пугаться раньше времени. Помните знаменитую фразу Парацельса: «Все — яд, все — лекарство; то и другое определяет доза»? На самом деле это высказывание исходно имело иной посыл, но сегодня пусть останется упрощенный вариант, чтобы мы не погрузились в праздные рассуждения о пользе и вреде лекарственных веществ.Учитывая метаболическую активность печени в отношении биохимических процессов, можно сказать, что нет лекарств, которые в определенных условиях не могли бы повредить орган. Нанести вред печени может какой угодно препарат, даже на первый взгляд абсолютно безопасный. Это может быть гомеопатия, витамины или БАДы, не говоря уже о более серьезных лекарствах.Повреждается сразу или постепенноКакие–то препараты вызывают острое повреждение печени, изменения возникают почти сразу. В зависимости от восприимчивости органа можно получить проблемы даже с первой таблетки. Но чаще это происходит в течение первых 90 дней приема.Лечение препаратами более года может привести к хроническим, а иногда необратимым повреждениям гепатоцитов — клеток печени. Поэтому любые препараты нужно принимать по рекомендации врача и под его строгим контролем.Тяжесть поврежденияНасколько сильно окажется поврежден орган, будет зависеть от:свойств самого препарата — лекарственная форма, доза, путь введения и т. п.;индивидуальных качеств больного — генетическая предрасположенность, коморбидность (множество хронических заболеваний и принимаемых для них лекарств), возраст, пол, пищевые предпочтения и вредные привычки (алкоголь).Частота встречаемости лекарственных повреждений печени точно неизвестна. Очевидно, что наблюдается рост лекарственных повреждений печени вследствие неконтролируемого приема биодобавок и средств для снижения веса. Сегодня известно множество химических веществ с доказанным гепатотоксическим эффектом.Эксперт уверена, что пока мы еще многое не знаем о проблемах печени, ведь даже зеленый чай при избыточном его потреблении может привести к повышению уровня АСТ и АЛТ.Самые опасные препаратыгормональные препараты,антибиотики,гиполипидемические препараты.Не говоря уже о «тяжелых» специальных препаратах для лечения инфекционных, онкологических или аутоиммунных заболеваний.В 1978 году ученые предложили разделить вещества на:облигатные гепатотоксиканты, которые предсказуемо повреждают клетки печени абсолютно у всех;повреждающие орган лишь у предрасположенных людей — идиосинкразические.Симптомы повреждения печени могут быть различными — от полного отсутствия жалоб до сочетания утомляемости, повышения температуры тела, отсутствия аппетита, потери массы тела, тошноты, рвоты, абдоминальной боли, кожного зуда, сыпи, желтухи, изменения цвета мочи и кала.Как определить, что печень страдает?Ранняя диагностика повреждения печени лекарствами прогностически важна, поэтому лучше перед началом приема потенциально опасного препарата сдать АСТ, АЛТ, общий и прямой билирубин, щелочную фосфатазу с повторным контролем этих показателей через две недели от начала приема препарата, а затем каждый месяц на весь период приема при курсовом назначении.При выявлении признаков повреждения печени необходима немедленная отмена потенциально опасного препарата, если это возможно.Регресс клинических симптомов после отмены препарата — четкий диагностический признак его гепатотоксичности для данного пациента. Регресс может быть длительным (более 1 месяца), поэтому необходим динамический контроль за уровнем АСТ и АЛТ, щелочной фосфатазы и билирубина.Как предупредить поврежденияДля профилактики лекарственных повреждений печени при назначении потенциально гепатотоксического препарата и для лечения уже сформировавшегося повреждения печени используются препараты гепатопротективного ряда. Выбор режима лечения (амбулаторно или в стационаре), препаратов для проведения терапии, дозировки и длительности лечения определяется лечащим врачом.Помните, что любое, даже абсолютно безопасное на первый взгляд лекарство или БАД могут стать причиной тяжелого повреждения печени, и не занимайтесь самолечением — это опасно.

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