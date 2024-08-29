Ученые назвали продукт, который помогает в борьбе с раком

Ученые из университета Фридриха Шиллара в Йене, исследуя продукты, которые защищают от онкологии, выяснили, что соль может помочь усилить иммунную защиту от рака.В современном лечении онкологических заболеваний ключевую роль приобретает адаптивная Т-клеточная терапия, которая зарекомендовала себя как эффективный метод борьбы с болезнью. Недавние исследования выявили, что ионы натрия способны значительно увеличить эффективность работы Т-клеток. Например, у рака молочной железы наблюдается повышенная концентрация натрия.В рамках экспериментов ученые обрабатывали человеческие Т-клетки солью, а затем помещали их для культивации в среду с опухолевыми клетками. Аналогичные испытания проводились и на мышах.Результаты показали, что использование соли улучшает метаболическую подготовленность Т-клеток. Это связано с увеличением поглощения глюкозы и аминокислот, что, в свою очередь, приводит к росту энергии в клетках.Рекомендуемая суточная норма потребления поваренной соли составляет не более 5 граммов, включая добавленную соль. Превышение этой дозы может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как гипертония и отеки, пишут в исследовании.

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