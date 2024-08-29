Врач Сычев рассказал о хитром психологическом трюке, который снизит тягу к алкоголю

Меньше всего хочется выпить на следующий день после застолья. Обычно мы сразу же даем себе обет: «Все, больше не пью!» Но проходит неделя, наступает новая пятница — и все по новой. Если это про вас, предлагаем попробовать необычный способ, как сократить свою дозу алкоголя.Если вы хотите пить меньше и реже, а может, и вовсе решили завязать, вот интересный психологический трюк, который помогает в этом деле. Ученые с кафедры психологии Университета Портсмута (Великобритания) выяснили, что тягу к алкоголю помогают уменьшить наши воспоминания.Авторы взяли за основу предыдущие исследования о том, как память влияет на аппетит. Так, пациенты с амнезией, которые забывают о недавнем приеме пищи, будут есть несколько раз. Наблюдение за этим эффектом навело ученых на мысль, что память может быть вовлечена в контроль потребления пищи. Это доказал другой эксперимент, уже с участием здоровых добровольцев. Оказалось, что напоминание о более раннем приеме пищи заметно сокращает размер следующей порции.А теперь выяснилось, что подобный психологический трюк работает и с алкоголем.В эксперименте участвовали 50 женщин от 18 до 46 лет. Участниц набрали через онлайн-объявление, опубликованное на сайте университета. Случайным образом женщин разделили на две группы: одних попросили вспомнить недавний опыт употребления алкоголя в деталях, а вторые должны была описать недавнюю поездку на машине.Далее участницам предложили выпить напиток на основе водки в том темпе, который им был комфортен. Во время этого процесса женщинам включили нейтральную по настроению программу, чтобы создать более естественную обстановку и как-то их отвлечь.В итоге добровольцы, вспоминавшие о застолье, пили свой напиток гораздо медленнее. Кстати, более раннее исследование показало, что люди, которые регулярно употребляют алкоголь и относятся к группе высокого риска, пьют быстрее, чем те, которые находятся в группе низкого риска. Поэтому можно говорить о том, что скорость потребления показывает мотивацию к употреблению алкоголя.«Мы обнаружили, что люди, которые вспоминали предыдущий эпизод употребления алкоголя, по сравнению с контрольной группой имели более низкую мотивацию к употреблению алкоголя», — сообщают исследователи.Возможно, участницы вспоминали, как плохо было им на следующее утро после спиртного, или краснели из-за своего поведения во время последнего застолья. Однако есть и третья версия.«Важной частью наблюдаемого эффекта было то, что люди, находившиеся в состоянии алкогольного воспоминания, должны были оценить количество потребляемых ими калорий из алкоголя, — говорит один из авторов, доктор Лоренцо Стаффорд. — Наша теория заключается в том, что женщины могли испытывать меньшую тягу к алкоголю, поскольку хотели избежать избытка калорий. Также это может быть связано с тем, что женщины более склонны менять свои привычки потребления, поскольку они восприимчивее к рискам, которые представляет алкоголь для здоровья и веса».Кстати, другой эксперимент тех же ученых показал, что яркие надписи на бутылках и банках с алкоголем, предупреждающие о вреде спиртного, также уменьшают желание выпить. В будущем ученые собираются проверить, работают ли подобные трюки на мужчинах.

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