Смартфоны и телевизоры сокращают жизнь. Врач Конев пояснил, нужно ли этому верить

Врач-кардиолог Юрий Конев прокомментировал данные о том, что привычка смотреть телевизор или «сидеть» в смартфоне сокращает продолжительность жизни.Недавно ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовали результаты исследования, согласно которым люди, которые тратят много времени на просмотр ТВ-программ или на «общение» со смартфоном, рискуют сильно сократить себе жизнь. В частности, у них возрастают риски сердечно-сосудистых заболеваний, укорачивающих продолжительность жизни.Каждый лишний час с телефоном или перед телевизором увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 55%, инсульта – на 58%, общих болезней сердца – на 32%, констатировали исследователи.Врач Конев пояснил, нужно ли этому верить. По мнению кардиолога, такие цифры являются преувеличенными.«Это частично правда, но проценты преувеличены. Здесь не сам телевизор и телефон влияют, а обездвиженность, которой сопровождается это все. Действие самого смартфона, его электрических волн, до конца еще не изучено. Утверждать так не стоит. Это палец в потолок. Такие исследования — лирические высказывания, которые не имеют никакой почвы», - сообщил кардиолог в интервью «Радио 1».Людям, которые любят смотреть телевизор и владельцам смартфонов Юрий Конев посоветовал больше двигаться и чаще ходить пешком, чтобы нивелировать опасные последствия гиподинамии. Особенно важно находить время на двигательную активность людям, которые водят автомобили. Регулярное сидение за рулем при общей малоподвижности – это путь в могилу, предупредил кардиолог.

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