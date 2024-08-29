Дополнительный сон на выходных снижает риск развития болезней сердца на 20%

Требования рабочей недели, часто обусловленные школьным или рабочим графиком, могут привести к нарушению сна и его лишению. Однако новое исследование, представленное на Конгрессе ESC 2024, показывает, что у людей, которые «наверстывают» свой сон, высыпаясь по выходным, риск сердечных заболеваний может снизиться на одну пятую.«Достаточный компенсаторный сон связан с более низким риском сердечных заболеваний», — сказал автор исследования Яньцзюнь Сун из Государственной ключевой лаборатории инфекционных заболеваний и Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний (Пекин, Китай). «Связь становится еще более выраженной среди людей, которые регулярно испытывают недостаточный сон в будние дни».Хорошо известно, что люди, страдающие от недосыпания, «спят» в выходные дни, чтобы смягчить последствия недосыпания. Однако исследований о том, помогает ли этот компенсаторный сон здоровью сердца, недостаточно.Авторы использовали данные 90 903 субъектов, участвовавших в проекте UK Biobank, и для оценки связи между компенсированным сном в выходные дни и болезнями сердца данные о сне регистрировались с помощью акселерометров и группировались по квартилям (разделялись на четыре примерно равные группы от наиболее компенсированного сна до наименее компенсированного). Q1 (n = 22 475) был наименее компенсированным, имея от -16,05 часов до -0,26 часов (т. е. имея еще меньше сна); Q2 (n = 22 901) имел от -0,26 до +0,45 часов; Q3 (n = 22 692) имел от +0,45 до +1,28 часов, а Q4 (n = 22 695) имел самый компенсаторный сон (от 1,28 до 16,06 часов).О нехватке сна сообщали сами участники, и те, кто сам сообщал о менее чем 7 часах сна за ночь, определялись как имеющие нехватку сна. В общей сложности 19 816 (21,8%) участников были определены как нехватка сна. Остальная часть когорты могла время от времени испытывать недостаточный сон, но в среднем их ежедневные часы сна не соответствовали критериям нехватки сна — авторы признают это ограничением своих данных.Данные о госпитализации и данные реестра причин смерти использовались для диагностики различных заболеваний сердца, включая ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность, мерцательную аритмию и инсульт.При медианном наблюдении почти в 14 лет участники группы с наибольшим компенсаторным сном (группа 4) имели на 19% меньшую вероятность развития сердечных заболеваний, чем те, у кого этот показатель был наименьшим (группа 1). В подгруппе пациентов с ежедневным недосыпанием у тех, у кого был наибольший компенсаторный сон, риск развития сердечных заболеваний был на 20% ниже, чем у тех, у кого он был наименьшим. Анализ не выявил никаких различий между мужчинами и женщинами.«Наши результаты показывают, что среди значительной части населения современного общества, страдающей от недосыпания, те, кто больше всего «досыпает» в выходные дни, имеют значительно более низкие показатели сердечных заболеваний, чем те, у кого меньше всего», - сказал соавтор исследования Цзэчэнь Лю из Государственной ключевой лаборатории инфекционных заболеваний и Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний (Пекин, Китай).

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