Биолог Куликов рассказал о пользе и вреде перца чили для организма

Перец чили, известный своим жгучим вкусом, привлекает внимание не только кулинаров, но и ученых. Дмитрий Куликов, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ, поделился интересными фактами об этом остром продукте.Этот небольшой, но мощный перец содержит впечатляющий набор питательных веществ. В его составе обнаружены важные витамины, включая ниацин, холин, фолиевую кислоту и тиамин. Кроме того, чили богат бета-каротином, пиридоксином, рибофлавином и аскорбиновой кислотой. Минеральный состав перца также разнообразен: в нем присутствуют марганец, железо, цинк, кальций и фосфор.Употребление чили в разумных количествах может принести организму немало пользы. По словам Куликова, этот перец способствует повышению устойчивости к стрессам и увеличению болевого порога. Он также стимулирует аппетит, помогает нормализовать работу пищеварительной системы и ускоряет обмен веществ.Интересно, что чили оказывает положительное влияние не только на пищеварение, но и на другие системы организма. Ученый отметил его благотворное воздействие на работу мозга и печени, а также способность нормализовать кровообращение и укреплять иммунную систему.Куликов подчеркнул, что перец чили может быть полезен людям с различными заболеваниями. В частности, его умеренное употребление рекомендуется при бессоннице, аллергии, простуде, бронхиальной астме, эпилепсии, гепатите и атеросклерозе. Однако важно помнить, что речь идет именно о небольших количествах.Несмотря на множество полезных свойств, чили может представлять и потенциальную опасность. Эксперт предупреждает, что чрезмерное употребление этого острого перца способно вызвать рефлюкс кислоты и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Особую осторожность следует проявлять при контакте сока чили со слизистыми оболочками или открытыми ранами, так как это может вызвать сильное жжение и даже спровоцировать приступ удушья в некоторых случаях.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки