«Содержат канцерогены»: доктор Мухина указала на вред жареных орехов

Доктор медицинских наук Марият Мухина: жареные орехи лучше не есть никому.Врач-диетолог Марият Мухина поделилась мнением о том, насколько полезно в действительности есть орехи. Медик отметила, что этот продукт насыщен клетчаткой, стимулирующей здоровую активность кишечника и способствующей нормализации уровней холестерина и сахара в крови. Помимо этого орехи являются источником большого количества полезных для укрепления здоровья веществ.«В их составе присутствуют белок, необходимый для поддержания мышечной массы и восстановления тканей, жирные кислоты для здоровья сердца, витамины группы B для поддержки нервной системы, а также магний, необходимый для костей, и калий – для нормализации сердечного ритма и артериального давления», - перечислила медикВ то же время Мухина отметила, что орехи часто продаются обжаренными, но в таком варианте употреблять их как раз не следует. Указывая на их вред, эксперт предупредила:«Жареные орехи, лучше не употреблять никому. Во время обжарки идет пережигание витаминов и масел, образуются канцерогены».Доктор Мухина уточнила, что орехи лучше всего есть в сушеном виде. Для лучшего усвоения их предварительно нужно замачивать в воде на два часа.Специалист обратила внимание на то, что орехи не рекомендуется есть людям с аллергией или проблемами с ЖКТ.

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