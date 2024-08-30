Сливочное масло при правильном применении поможет похудеть
Ультраобработанные продукты признаны учеными опасными, так как ведут к развитию злокачественных опухолей, нарушают работу мозга, становясь причиной деменции, старческого слабоумия и болезни Альцгеймера, а также разрушают сердце.
Как сообщила в разговоре с CNBC диетолог из Гавайского университета Джинан Банна, эта категория продуктов считается вредной из-за высокого содержания сахара, соли и канцерогенов.
Поэтому лидерами по негативному воздействию на организм среди ультраобработанных продуктов являются сладкая газировка и супы быстрого приготовления, считает Банна.
Газированные напитки содержат много сахара, который вызывает воспаление в организме, является питательной средой для вредных микроорганизмов, а также повышает уровень сахара в крови.
Что касается супов быстрого приготовления, в них чересчур много ароматизаторов, натрия и насыщенных жиров. При этом в них практически отсутствует клетчатка.
Поэтому лапша быстрого приготовления при регулярном употреблении может привести к болезням сердца.
Диетолог отметила, что некоторое количество натрия человеческому организму все же необходимо. А определить является ли продукт с низким или высоким содержанием этого вещества можно, применив правило 5/20.
«Если суточная ценность составляет 5% или меньше, продукт с низким источником этого питательного вещества. Если 20% или больше, это говорит о том, что в нем достаточно много питательных веществ», — говорит она.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий