Тревожные признаки дефицита витамина А и способы его восполнить

Витамин А имеет две формы. Активная форма (ретинол) содержится в продуктах животного происхождения, а провитамин А (бета-каротин) есть в растительных продуктах. В организме человека ретинол накапливается в печени и освобождается по мере необходимости. Этот микроэлемент имеет важное значение для поддержки здоровья, а при дефиците ретинола возникают различные проблемы.Витамин А ускоряет процессы окисления, нормализует в крови уровень сахара, ускоряет восстановление эпителиальных клеток, препятствует появлению злокачественных новообразований, защищает организм от негативного действия свободных радикалов и укрепляет иммунитет. Дефицит витамина в любом случае отрицательно влияет на здоровье, а в тяжелых случаях иммунитет снижается настолько, что организму сложно бороться даже с простыми простудными заболеваниями.Признаки острой нехватки витамина AТем, у кого наблюдается высокий риск развития нехватки ретинола нужно особенно тщательно следить за здоровьем. Прежде всего, это касается людей, которые придерживаются строгих диет (в частности, вегетарианской), имеют заболевания, препятствующие накоплению в организме A витамина и алкогольную зависимость.Сигналы нехватки витамина А в организме1. Нарушение зрения в ночное время.Витамин A принимает участие в выработке родопсина – главного зрительного пигмента. При отсутствии такого пигмента зрение ухудшается, особенно, при недостаточном освещении. Если при наличии такого признака не предпринять срочные меры по восполнению дефицита ретинола, то зрение ухудшатся и в дневное время.2. Появление на глазу пятна Бито.Если витамина не хватает, то конъюктивные клетки трансформируются из слизистых в кожные, а происходит нарушение зрения и появляется пятно Бито. Если удастся быстро восполнить нехватку витамина, то избавиться от пятна можно за пару недель.3. Ксероз роговицы.В данном случае нарушается процесс слезоотделения, конъюктивы и роговицы становятся сухими, повышается риск развития инфекционных глазных болезней, а в тяжелых случаях может возникнуть слепота.4. Язвы на роговицах.Недостаток витамина приводит к тому, что роговицы становятся очень тонкими и на их поверхности появляются язвы, в тяжелом случае образуется бельмо. Несвоевременное решение проблемы может привести к рубцеванию и отслоению роговицы, а также полной атрофии глазного яблока.5. Повышенная сухость кожи и слизистых оболочек.Недостаток ретинола вызывает нарушения в работе потовых и сальных желез, а также оказывает кератинизирующее воздействие на кожу. Если не предпринимать никаких мер, то на коже лица образуются ороговевшие участки, а губы покроются микротрещинами.6. Перхоть и выпадение волос.Витамин A нормализует работу сальных желез, расположенных на волосистой части головы и выработку кератина. А если витамина недостаточно, волосы истончаются и выпадают, а на коже головы появляется перхоть.7. Повышенная ломкость ногтей.Если кожа вокруг ногтевой пластины стала слишком сухой, сама пластина расслаивается, на ее поверхности образуются борозды, значит, организму не хватает витамина A.8. Кровоточивость десен и снижение прочности зубной эмали.Поскольку ретинол участвует в процессе образования костной ткани, то при его дефиците зубная эмаль быстро тускнеет и разрушается, десна становятся рыхлыми и часто воспаляются.Как восполнить недостаток ретинолаПри незначительном дефиците микроэлемента достаточно нормализовать питание, включив в рацион следующие продукты:говядину и курятину;яичные желтки;печень трески;масло сливочное;натуральное молоко;свежие овощи (морковь, тыкву, капусту, красный перец);фрукты (абрикос, персик, дыню);листовую зелень.Но лучше обратиться за консультацией к врачу, который даст вам четкие рекомендации касательно вариантов восполнения дефицита ретинола с учетом особенностей вашего организма. Не стоит заниматься самолечением, поскольку превышение допустимой нормы данного витамина может привести к крайне неблагоприятным последствиям, в частности, к повышению концентрации в организме воспалительных белков, огрубению кожи и увеличению печени в размере.

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