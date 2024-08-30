AJP: электростимуляция мозга смягчила депрессию у 80% пациентов

Персонализированная стимуляция мозга значительно смягчила депрессию у добровольцев.Мозг производит миллиарды электрических сигналов ежедневно. В том числе они генерируются, когда человек сидит с закрытыми глазами наедине со своими мыслями. При этом доминируют сигналы с частотой 8–12 Гц — альфа-колебания. У людей с серьезным депрессивным расстройством альфа-колебания часто сильнее в левом полушарии.В новой работе ученые разработали систему для измерения индивидуальных альфа-колебаний человека. Эти данные использовали для индивидуальной стимуляции электрическим током и «выравнивания» альфа-колебаний в левой и правой частях мозга. 15 добровольцев прошли пять часовых сеансов. Заметное смягчение симптомов депрессии наблюдалось у 80%.Ограничение исследования — отсутствие группы плацебо, в которой пациенты получали бы фиктивную процедуру. Она могла бы подтвердить, что наблюдаемые улучшения не связаны с самовнушением. Если эффективность методики будет доказана в будущих испытаниях, она может стать альтернативой антидепрессантам.

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