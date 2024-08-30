Проверьте себя: врач раскрыл самый полезный способ употребления киви

Если вы разрезаете киви на две половинки, а затем черпаете мякоть ложкой, оставляя кожуру, то вы употребляете фрукт неправильно. Так считает врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб.По его словам, киви нужно есть целиком, вместе с кожурой.Если вы едите киви с кожурой, вы фактически получаете на 50% больше клетчатки и немного больше витаминов и питательных веществ.Следует выбирать спелые фрукты, достаточно мягкие, с красивой кожурой. Прежде чем есть киви, его следует тщательно помыть под проточной водой. Нарезать фрукт лучше пластинами — его так лучше есть с кожурой.Киви полезен для здоровья кишечника. Он содержит целую тонну витамина С, а также клетчатку, которая позволяет вашим полезным бактериям расти и помогает предотвратить запор.

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