Офтальмолог рассказал, как длительная работа за компьютером влияет на зрение

Многие люди стремятся заиметь работу в уютном офисе, основным оружием в котором является компьютер. Но в таком случае важно подойти к организации рабочего процесса с умом. Офтальмолог Николай Фомин объяснил, как длительная работа за компьютером может сказать на зрении человека.Наибольшее количество жалоб от пациентов, которым приходится подолгу сидеть за компьютером, касаются расфокусировки изображения, обильного слезотечения и даже покраснения глаз. Все это, по словам Николая Фомина, является тревожным сигналом, с которым следует обратиться к врачу.Однако, чтобы избежать ухудшения зрения, лучше сразу настроить свое рабочее пространство. Специалист советует настроить режим чтения на устройстве, что включает в себя уменьшение яркости и количества синего цвета на мониторе. Кроме того, сам экран должен находиться на расстоянии вытянутой руки человека. И, конечно же, глазам необходим отдых. А потому следует делать 10-15-минутный перерыв после каждого часа работы.

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