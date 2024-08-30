Положительный опыт может защитить здоровье сердца у детей

Согласно новому исследованию, пережитые в детстве невзгоды могут нанести вред здоровью сердца ребенка, однако положительный опыт служит буфером.Исследование, проведенное Детским научно-исследовательским институтом Мердока и опубликованное в International Journal of Cardiology, показало, что неблагоприятный опыт отрицательно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы у детей , тогда как положительный опыт оказывает благотворное влияние и может предотвратить часть ущерба, вызванного неблагоприятными факторами.Для исследования были использованы данные лонгитюдного исследования австралийских детей (LSAC), в ходе которого было обследовано 5107 детей с рождения до 12 лет.В исследовании было обнаружено, что невзгоды, пережитые в детстве с рождения до 11 лет, такие как домашнее насилие и психические заболевания родителей, могут привести к ухудшению здоровья сердечно-сосудистой системы в более позднем детстве. И наоборот, позитивный опыт, такой как теплое родительство и жизнь в безопасной среде обитания, были связаны с лучшим здоровьем сердца.Положительный опыт также может помочь объяснить, почему некоторые дети преуспевают в неблагоприятных условиях, выступая в качестве буфера для некоторых возможных негативных последствий для здоровья сердечно-сосудистой системы.Цзюнь Го из MCRI сказал, что результаты исследования подчеркивают важность раннего жизненного опыта для здоровья сердечно-сосудистой системы детей, в частности, защитную роль положительного опыта.Он сказал, что программы общественного здравоохранения, которые сосредоточены на профилактике и используют научно обоснованные подходы, необходимы для поддержки всех детей и семей. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, отвечая примерно за треть всех смертей.«Продвижение позитивного детского опыта, такого как создание здоровых и безопасных сообществ, укрепление крепких семейных связей и повышение вовлеченности школы и сообщества, имеет решающее значение для профилактики будущих сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал Го. «Это исследование показывает, что, инвестируя в ранние годы, мы можем обеспечить более здоровое будущее для всех австралийских детей».

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