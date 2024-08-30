Сердечная недостаточность или гипотиреоз: врач назвала вызывающие отечность болезни
Сердечная недостаточность. Говоря о вызывающих отечность болезнях, врач Островская назвала одной из них сердечную недостаточность.
«В этом случае избыток жидкости возникает из-за того, что сердце не справляется со своей работой и недостаточно эффективно перекачивает кровь по организму. Отечность, как правило, возникает в верхних и нижних конечностях», - уточнила медик.
Больная щитовидка. Также причиной отечности может быть гипотиреоз – сниженная функция щитовидной железы. Островская пояснила, что при этом возникает общий отек, затрагивающий руки, ноги, тело и лицо.
Болезни почек. Отечность, возникающая в связи с почечными нарушениями, бывает особенно сильно выраженной в первой половине дня. Чаще всего она появляется на лице.
Болезни печени. Повышенная отечность свойственна циррозу печени.
Воспалительный процесс. При возникающем в организме воспалении становятся проницаемыми стенки капилляров. Жидкость просачивается сквозь них в ткани с последующим накоплением.
Варикоз. В случае варикозной болезни отекают ноги, и подобный отек часто имеет ассиметричный характер.
Тромбы. Елена Островская рассказала:
«Отеки могут быть связаны также с тромбозом глубоких вен. Это заболевание часто ассоциируют с варикозом нижних конечностей, но тромбоз может возникать и у человека без явных признаков варикоза. В этом случае отеки могут быть односторонними, вдобавок они сопровождаются болями в нижних конечностях и покраснениями в этой зоне».
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