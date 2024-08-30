Сколько раз можно бриться одноразовым станком и почему нельзя брать бритву мужа

Есть такое понятие, как бритвенный ожог. Он, конечно, не такой страшный, как ожог от утюга, но все-таки довольно неприятный. Рассказываем, как его можно получить.Нет ничего более постоянного, чем временное, особенно когда дело касается одноразовых бритвенных станков. Признайтесь, вряд ли вы выбрасываете бритву после первого же использования. Так сколько все-таки можно бриться одноразовыми станками и чем отличаются мужские бритвы от женских? Спросили у врача.Руководитель Центра медицинской косметологии и дерматологии, к. м. н., врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)«В принципе, одноразовыми станками можно бриться дважды, максимум трижды, но это не рекомендуется, — предупреждает врач-дерматовенеролог Екатерина Анпилогова. — Одноразовые станки предназначены для одного использования, поэтому с каждым разом качество бритья будет ухудшаться. Повторное использование может привести к более быстрому затуплению лезвий и увеличит риск раздражения кожи».По словам эксперта, бритье тупыми лезвиями часто вызывает бритвенный ожог.«Бритвенный ожог проявляется в виде покраснения, зуда и раздражения. Тупые лезвия могут также вызвать порезы и вросшие волосы», — предупреждает врач.Как понять, что бритва затупиласьТрудности при бритье: нужно прилагать больше усилий, чтобы сбрить волосы.Появились раздражение или порезы.Ощущается дискомфорт, жжение во время бритья и после.Почему не стоит брить ноги мужским станком«В первую очередь бритва — это предмет личной гигиены. Поэтому пользоваться чужим станком, пусть даже мужа, брата или сына, не рекомендуется, — отвечает Екатерина Анпилогова. — Кроме того, мужские станки имеют более агрессивные лезвия и предназначены для жестких волос на лице. Если брить мужской бритвой нежную женскую кожу, это может привести к раздражению и порезам. Женские лезвия мягче, а станки имеют специальную форму для удобства бритья ног или подмышек. Кроме того, современные бритвенные системы содержат увлажняющую полоску. На женских и мужских кассетах эти полоски также отличаются по составу».Что будет, если бриться на сухую?«Бритье на сухую может привести к раздражению кожи, порезам и вросшим волосам, — отвечает врач. — Поэтому для защиты кожи и облегчения процесса рекомендуется использовать средство для бритья. В некоторых случаях можно воспользоваться мылом, но оно не обеспечит такой же уровень увлажнения и защиты, как специализированные средства, что также повышает риск раздражения».Кстати, некоторые производители указывают на упаковке мыла или геля для душа, что его можно использовать для бритья. Если вы любитель универсальных средств, ищите продукцию с подобной пометкой.Как уже было сказано, многие станки имеют увлажняющие полоски. Могут ли они заменить средства для бритья?«Достаточно просто провести станок по коже в нужной области, убедившись, что полоска соприкасается с кожей. Однако эффект от увлажняющих полосок может быть разным для каждого человека, и многое зависит от типа кожи и индивидуальных предпочтений. Поэтому желательно все-таки использовать гель или пену для бритья», — комментирует Екатерина Анпилогова.Бритье — это интимный гигиенический процесс. Поэтому рекомендую подбирать бритвенную систему, средства для бритья и после бриться индивидуально, исходя из типа, состояния кожи и потребностей. Тем более что на некоторые средства для бритья могут возникнуть аллергические реакции.Мы делали это неправильно. Как на самом деле нужно брить ногиКазалось бы, ответ очевидный. Брить ноги нужно снизу вверх, против роста волос. Но эксперт говорит, что это большая ошибка.«Когда вы бреете против роста волос, лезвие поднимает волоски и срезает их ближе к корню. Но из-за этого некоторые волосы могут начать расти под кожей, — предупреждает дерматовенеролог. — Для кого-то подобное бритье не создаст проблем, а у других может привести к вросшими волосами и раздражению».Раздражение после бритья: что делать«Чтобы справиться с раздражением после бритья, рекомендуется наложить ледяной компресс или нанести успокаивающее средство после бритья, такое как алоэ вера или специальный бальзам, — советует врач. — Если раздражение слишком сильное, лучше не брить эту область до полного заживления».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки