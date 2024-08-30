Названы неочевидные методы сохранить ясный ум до старости

Директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Алексей Москалев посоветовал добавить в рацион больше специй, чтобы замедлить старение мозга.По словам Москалева, наиболее эффективные методы заботы о мозге включают типичные рекомендации врачей: умеренные физические нагрузки, здоровый сон и минимизация стресса. Однако чтобы усилить эффект, к этому списку можно добавить менее известные приемы. Например, эксперт посоветовал чаще нагружать мозг различными задачами, играть в шахматы, решать головоломки, знакомиться с людьми, путешествовать.Постановка перед собой новых, достаточно сложных, но выполнимых задач активирует и тренирует различные области мозга. Это способствует нейропластичности и замедляет неблагоприятные возрастные изменения Алексей Москалев Директор Института биологии старения Нижегородского государственного университетаКроме того, сохранить острый ум и хорошую память помогает диета, считает Москалев. По его словам, ягоды, капуста, острый красный перец и другие специи богаты веществами, которые уменьшают воспаление и подавляют механизмы старения. Специалист посоветовал регулярно есть орехи и жирные сорта рыбы, так как они полезны для мозга и улучшают память.Еще одним неочевидным способом улучшить работу мозга Москалев назвал цифровой детокс. Ученый отметил, что необязательно надолго отказываться от гаджетов, достаточно не пользоваться ими за два часа до сна и во время встреч с родственниками и друзьями.

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